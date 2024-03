Quién es Ernesto Coppel, el empresario que quiere prohibir la música banda en Mazatlán

'Neto' Coppel es empresario y también uno de los tiburones más famosos de la televisión. Foto: YT/Shark Tank México

En redes sociales se viralizó un video polémico realizado por el empresario hotelero y miembro del programa televisivo Shark Tank, Ernesto Coppel Kelly.

En dicho clip señaló que solicitó que se regule la música de banda ya que los turistas americanos se queja de ella durante su estancia.

¿Quién es?

Se trata del empresario sinaloense Ernesto Coppel Kelly, quien nació en Mazatlán en 1947 (76 años), tienes más de cuatro décadas en la industria hotelera y es dueño-fundador del Grupo Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts, uno de los principales conglomerados que promueven el turismo en Sinaloa.

Es autor de tres libros:

El camino a la tierra prometida el cual narra la odisea de sus antepasados al trasladarse de Polonia e Irlanda hacia Mazatlán.

La cocina y el arte de Pueblo Bonito que contiene fotografías de las originales piezas de arte que realzan la belleza de sus hoteles, así como las recetas de sus restaurantes.

La creación de Pueblo Bonito la historia de cómo su fundador dejó atrás la pobreza y la desesperación para crear un emporio de más de mil millones de dólares.

¿Qué dijo?

“No podemos permitir ni un minuto más, este escándalo de ruido cacofónico que se generan en los vehículos de transporte público como pulmonías, autobuses urbanos y demás que están causando un daño tremendo a la ciudad (…) ¿Qué es eso?, éste es un destino que está creciendo vertiginosamente, miles de millones de dólares se están invirtiendo cada año y no puede ser que no tengamos una orden para que estas bandas y estos vehículos hagan su trabajo sin molestar”, expresó el ofendido.

Y añadió ofendido que dicho género musical, “Son un escándalo, son un desastre en las playas mazatlecas, no dejan descansar a la gente, yo tengo muchas quejas de cientos de turistas americanos que me dicen, ¡no vuelvo a Mazatlán por el escándalo y el ruido que provoca que tengan una proyección de destino turístico chafa, cuando todos nos estamos esforzando por invertir miles de millones de dólares”.

Reiteró que, “Nos urge ordenar el ruido, no somos un destino quinta, somos un destino de primera y así debemos de vernos, ¡ya basta!, tenemos años con esto, hay que legislar, hay que ordenar, acotar esto, no puede seguir así”.

“Yo no les estoy pidiendo que no vuelvan a tocar, pero en primer lugar que los limiten de cuantos pueden estar y en dónde, de tal parte a tal parte, pero no en todas partes (...) todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida, pero no nos la echen a perder a los que generamos la riqueza, a los hoteleros”, especificó en entrevista para un medio radiofónico.

Las reacciones a su petición

Luego de las polémicas declaraciones del hotelero en su intento por prohibir y regular la música banda en las playas de Mazatlán, Sinaloa, cientos de artistas locales convocaron a músicos de dicho género musical a reunirse y establecer el récord Guinness de la tocada de banda sinaloense más grande del mundo; tocar al unísono.

Pese a que la petición ha sido viralizada y apoyada por propios y extraños, aún no se ha establecido cómo, cuándo, dónde, a qué hora, ni quién encabezará el reto.