¿Cuál es el estado de salud de Luis R. Conriquez, luego de la supuesta golpiza de su ex esposa y ex suegra?

Luis R. Conriquez denunciando golpiza foto: X

Luis R. Conriquez, uno de los más influyentes artistas del género regional mexicano, miembro de los fundadores de los corridos bélicos, ha denunciado a través de un video su reciente ataque por parte de su ex esposa, ex suegra, y ex cuñada.

El incidente, ocurrido mientras el artista vacacionaba con su actual pareja,no obstante la separación de su antigua relación ha suscitado una serie de repercusiones dentro de su esfera personal y profesional. El cantante sonorense, ha decidido hacer público este conflicto pese a su usual reticencia hacia los escándalos.

La agresión hacia Conriquez y su novia se produjo de una manera sorpresiva y violenta, según narró el mismo artista. Este explicó que, al estar alojado en una vivienda alquilada para disfrutar de sus vacaciones, su ex familia política irrumpió en el lugar. La violenta confrontación incluyó un ataque físico hacia él, en el cual resultó herido tras ser golpeado con una veladora, entre otros objetos. El músico apuntó que su interés es aclarar los hechos y mantener a su público informado sobre la situación, desmintiendo cualquier rumor malintencionado sobre su carácter o acciones.

El músico Luis R. Conriquez denunció que fue golpeado por su exesposa y otros familiares en una casa vacacional que había rentado. (X/@RayOne__)

Anteriormente, Luis R. Conriquez había anunciado su separación con su ex pareja el 8 de enero, buscando probablemente un nuevo comienzo alejado de conflictos. Sin embargo, este reciente altercado ha colocado al artista en el centro de la polémica, una posición que afirmó querer evitar. A pesar de lo sucedido, se mostró resiliente y decidido a dejar atrás este episodio, esperando que su música continúe siendo el foco principal de atención de sus seguidores.

¿Quién es Luis R. Conriquez?

El cantautor mexicano Luis R Conriquez ha emergido en la escena musical destacándose por sus potentes corridos y colaboraciones con artistas de renombre. Desde el lanzamiento de su primer álbum “Mis Inicios” en 2018, Conriquez no solo ha capturado la atención del público por su estilo único, sino también por la frecuencia y calidad de su producción musical, acumulando más de 100 canciones y diez álbumes en tan solo tres años. Entre sus logros, resalta la colaboración con Gerardo Ortiz en el sencillo “Andamos Recio”, una pieza que ha alcanzado millones de vistas en plataformas de video.

lLuis R Conriquez (IG luisrconriquezoficial)

Desde sus inicios, Luis R Conriquez ha mostrado una destreza particular en el género de los corridos, adaptándolos a un lenguaje moderno y contemporáneo. Su trabajo ha incluido colaboraciones no solo con Ortiz, sino también con Tony Aguirre, además de haber compuesto canciones para otros intérpretes del género.

Su capacidad para narrar historias de superación personal y honestidad a través de sus letras ha resonado profundamente entre su audiencia. En 2019, marcó un hito en su carrera al lanzar tres álbumes, entre ellos, el ampliamente aclamado “Corridos 2019 Vol. 2″, seguido de la publicación de “Corridos Bélicos (Con Banda)” y “Corridos Bélicos, Vol. 2″ en 2021.

El sencillo “El Búho”, incluido en el álbum “Corridos Bélicos” de 2020, es otro ejemplo del éxito de Conriquez, generando millones de reproducciones y consolidando su lugar en el panorama musical contemporáneo. Su obra, rica en elementos narrativos e interpretativos, continúa ganando popularidad, demostrando su habilidad para conectar con los oyentes a través de temas relevantes y una ejecución musical impecable.