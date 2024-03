Convocan a músicos de banda de Mazatlán a romper el récord Guinness de la tocada sinaloense más grande del mundo

Grupos y bandas podrán tocar en playas de Mazatlán solo con esta condición Crédito: Cuartoscuro

Ante la polémica desatada por el intento de prohibición de música banda en las playas de Mazatlán, Sinaloa, artistas locales han convocado a músicos de género musical a reunirse y establecer el récord Guinness de la tocada de banda sinaloense más grande del mundo.

La convocatoria, hecha pública durante la tarde del 27 de marzo, se presentó horas después de que decenas de músicos se apersonaran sobre la avenida Camarón-Sábalo para protestar respecto a las quejas de empresarios hoteleros, quienes, a través de diversos videos compartidos en redes sociales, han hecho público su rechazo a la música de banda por considerarla “ruidosa”.

Aunque aún no se establecen aspectos clave como cuándo se realizaría el encuentro masivo y específicamente dónde ocurriría, la convocatoria ya ha sido compartida por decenas de usuarios en redes sociales, quienes han mostrado su apoyo.

En redes sociales circula el rumor de que empresarios buscarían prohibir la música de banda en playas de Mazatlán Foto: Cuartoscuro

Tal es el caso de una mujer que, aunque refirió no disfrutar de este género, aseguró que respeta los aspectos culturales y simbólicos del puerto turístico de Sinaloa.

“¡Apoyo total! Voy a ser bien honesta, no soy de banda, pero es bien sabido que una de las cosas del bello Maza es precisamente su música. Es identidad, característica y esencia. Así que se debe tener claro que si visitas Maza es justo lo que escucharás y eso es lo que lo hace una fiesta”, escribió a través de Facebook.

“Todo el apoyo a las bandas sinaloenses y arriba Mazatlán”, “Apoyando la música en vivo. Es lo representativo de Mazatlán” y “El malecón de Mazatlán es de todos los mazatlecos” son otros de los comentarios compartidos en redes sociales.

Se presume que los detalles para establecer el récord se den a conocer en los próximos días.

La convocatoria fue difundida en redes sociales como Facebook y X. (Crédito: Oye Mazatlán)

Alcalde de Mazatlán refrenda apoyo a músicos de banda sinaloense

Este 28 de marzo, el alcalde de Mazatlán, Edgar Augusto González Zatarain, aclaró en entrevista con Milenio que los músicos de banda sinaloense cuentan con todo el apoyo de las autoridades, pues han mostrado su disposición para llegar a acuerdos que convengan a ambas partes.

“No es lo que vamos a hacer, es lo que ya hicimos, apoyar a los músicos en el carnaval, en Semana Santa, todo el año. La única autoridad que puede decir si trabajan o no somos nosotros, no los empresarios, y nosotros no le hemos negado un solo permiso a ni un solo músico. Están trabajando en la playa sin problema”, declaró.

En esa línea, indicó que en Mazatlán no hay playas privadas o concesionadas a algún hotel, tal y como refería un anuncio que aseguraba la prohibición del género musical en una determinada área. Por tal motivo, los músicos son libres de tocar en cualquier zona del puerto.

Este anuncio colocado en una playa de Mazatlán desató polémica (Foto: redes sociales)

Pese a ello, González Zatarain refirió que han realizado mesas de trabajo con músicos y empresarios para acordar horarios, no utilizar equipos fuertes como bocinas y determinar en qué zonas no se tocará música para comodidad de algunos turistas.

“Los músicos estuvieron de acuerdo, sin embargo, a los dos días empiezan a subir estos videos, totalmente innecesarios, los empresarios. Toda la disposición estuvo de parte de los músicos”, agregó.

Cabe destacar que, de acuerdo con los argumentos de empresarios hoteleros y personas extranjeras, la música banda es ruidosa, lo que provoca que la estancia en las playas no sea agradable o pacífica.

¿Qué es un récord Guinness y cómo se obtiene?

Un récord Guinness es una marca o logro reconocido oficialmente que ha sido validado y certificado por la organización Guinness World Records. Esta entidad se encarga de documentar y adjudicar títulos de récords mundiales en una amplia gama de categorías, incluyendo logros humanos y hazañas excepcionales en diversas disciplinas.

La historia de los récords Guinness comenzó en 1955, cuando la cervecería Guinness lanzó el libro como una forma de solucionar disputas en bares. Con el tiempo, la institución se ha convertido globalmente reconocida, con ediciones anuales que compilan los récords más impactantes y notables alcanzados durante el año previo.

Para obtener un récord Guinness, el aspirante debe primero identificar o proponer una categoría única y medible en la cual cree que puede establecer un nuevo récord.

La organización evalúa la solicitud y, si es aprobada, brinda las directrices específicas que deben seguirse para la validación del intento. Luego, se somete a un riguroso proceso de verificación que puede requerir la recopilación de evidencia detallada como videos, fotografías, y testimonios de testigos, y en algunos casos, la presencia de un adjudicador oficial.