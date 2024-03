Manuel López San Martín reafirma su presencia en el primer debate presidencial; así responde a Mario Delgado

López San Martín fue propuesto por la oposición y aprobado por el INE (Cuartoscuro)

El periodista Manuel López San Martín respondió a la declaración que Mario Delgado, presidente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), hizo en relación a la solicitud que lanzó en conjunto con Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de que sea removido como moderador del primer debate presidencial.

Mediante su perfil en la red social X, el comunicador aseguró que los señalamientos en su contra por parte del líder de Morena no tienen sustento. Además, restó importancia a sus palabras, toda vez que el debate no será entre ellos sino entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.

“Solo puntualizo: mi trabajo periodístico es público y él sabe que no se sostienen sus señalamientos. Pero no se preocupe, que el debate no es entre un dirigente de partido y un periodista: el debate debe ser entre candidaturas, con las reglas acordadas y en el marco de lo que dice la ley y se aprobó en el INE”, publicó este 26 de marzo.

En relación a la petición que el morenista le hizo de apegarse a su rol como moderador, López San Martín afirmó que hay garantía de que será imparcial.

Manuel López San Martín aseguró a Mario Delgado que será imparcial REUTERS/ Quetzalli Nicte-Ha

“Lo mío es el periodismo y la crítica en mis programas. Y mi imparcialidad en el debate presidencial está garantizada; que contrasten propuestas e ideas las candidatas y el candidato, y que los ciudadanos tengan información para tomar una decisión”, finalizó.

Mario Delgado pone en duda desempeño de Manuel López San Martín en el debate

En conferencia de prensa, Mario Delgado acusó al periodista de tener aversión por la autodenominada Cuarta Transformación (4T), el gobierno de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por tal motivo, el líder de Morena puso en duda el buen desempeño de López San Martín como moderador en el debate presidencial.

“¿Cómo confiar en que de repente va a llegar al debate y se va a saber moderar cuando en su ejercicio diario del periodismo, de opinólogo, pues muestra un gran sesgo en contra de nuestro movimiento?”, cuestionó.

Delgado enfatizó en que la mayor preocupación de la militancia es que el comunicador se preste a ser un “instrumento de la derecha”.

Morena exigió a López San Martín apegarse a la función que el INE le asignó EFE/ Isaac Esquivel

“Si tenemos dudas de que vaya a hacer un trabajo profesional, que no trate de robarse el show, que no trate de ser el protagonista o, peor aún, que se convierta en un instrumento de la derecha para intentar desviar el curso del debate”, dijo.

En ese sentido, exhortó al periodista designado por el Instituto Nacional Electoral (INE) a comprometerse públicamente a actuar en apego a la función que le fue asignada, dejando de lado su postura política.

“Lo menos que esperaremos es un compromiso público por parte del señor San Martín de que se entere de que va a ser moderador en el debate, que no le van a ganar sus filias, sus fobias, sus odios, sus rencores”, sostuvo.

Desde el pasado 25 de marzo la coalición Sigamos Haciendo Historia solicitó al INE la remoción del periodista como moderador.

La solicitud llegó luego de que López San Martín supuestamente lanzó una crítica contra Hugo López-Gatell, quien se reintegró al gabinete de López Obrador luego de participar en la contienda interna de Morena por la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

”Al apestado Hugo López-Gatell no le dieron candidatura en Morena y el presidente López Obrador lo recoge, lo saca de la basura y se lo trae como asesor en materia de salud a su gobierno. El hombre que mintió, el hombre que se equivocó en todo, un hombre que provocó un montón de muertos durante la pandemia, vuelve”, habría dicho el conductor, de acuerdo con el partido político.