Convocan a baile masivo con música de banda frente a hotel en Mazatlán ante intento de regulación

En redes sociales circula el rumor de que empresarios buscarían prohibir la música de banda en playas de Mazatlán Foto: Cuartoscuro

Luego de que empresarios del sector hotelero en Mazatlán se lanzaron contra la música de banda, por las quejas que genera entre turistas extranjeros, cientos de personas salieron en defensa de esta costumbre tan arraigada en Sinaloa.

Entre las acciones planeadas para mostrar descontento ante las posibles restricciones están un baile masivo con música de banda en la zona hotelera.

La invitación que circula en redes sociales indica que la cita es el próximo 8 de abril, día en que ocurrirá el Eclipse Solar, a partir de las 10:00 horas frente al hotel Double Tree by Hilton.

El evento lleva por nombre “Eclipse de los gentrificadores” y sus organizadores invitaron a bailar al ritmo de la banda. Además, mencionaron que habrá cerveza y se llevarán a cabo trueques.

Convocatoria para gran baile con música de banda en Mazatlán circula en redes sociales (Foto: X/@RevistaMigala)

La convocatoria asegura también que el evento no debería significar un problema, toda vez que la playa es territorio federal y público.

Sumado a ello el Sindicato Único de Trabajadores de la Música (SUTM) se posicionó respecto al intento del sector hotelero por regular la música de banda.

“No es posible que estemos siendo denostados de esa manera, por parte de un gremio al cual hemos sido un conjunto de situaciones para llegar a lo que es Mazatlán hoy. Eso no es posible”, manifestó un integrante del organismo.

Empresario hotelero reitera su postura contra música de banda en Mazatlán

Conviene recordar que el debate sobre la música de banda en Mazatlán comenzó cuando medios locales difundieron un video el empresario Ernesto Coppel Kelly en el que aseguró que los grupos musicales que tocan en playas mazatlecas generan un “escándalo” que no permite descansar a los huéspedes.

Ernesto Coppel Kelly insiste en que música de banda en Mazatlán debería ser regulada (Gobierno de Mazatlán)

Tras la viralización de la grabación, el fundador y presidente del Consejo de Administración de Grupo Pueblo Bonito, reiteró su postura a favor de la regulación de la música de banda.

En entrevista con Carmen Aristégui sostuvo que negocio, del que dependen 12 mil trabajadores, está sufriendo pérdidas económicas porque turistas estadounidenses dejaron de visitar sus hoteles debido al ruido.

“La playa es tierra de nadie, tocan a la hora que se les da la gana, unos bien, otros mal, pero son un escándalo. Ya mis clientes americanos, que son los que más me han comprado, y los que me han hecho a mí y a muchos mazatlecos, ya no están viniendo porque no quieren el relajo en las playas, no pueden descansar”, dijo ante el programa Aristegui En Vivo.

El empresario precisó que su intención no es prohibir la música en vivo en la costa de Mazatlán, pero sí que se regule cuándo y dónde está permitido.

Restricción a la música de banda por parte de un condominio desató críticas (Cuartoscuro)

Cabe mencionar que al menos un negocio prohibió la contratación de grupos musicales. Se trata del condominio Camino Al Mar, que colocó un cartel en el que se anuncia la prohibición de la música de banda y de cualquier otro tipo en el área concesionada.

“Se les recuerda que está prohibida la contratación de cualquier grupo musical o banda en el área de playa frente al condominio Camino Al Mar concesionada al condominio”, se puede leer en la pancarta.

Hasta el momento la administración del edificio no se ha pronunciado respecto a las críticas en su contra, a diferencia de la Plaza Comercial Camino Al Mar, que se deslindó del polémico anunció y aseguró que no tiene relación alguna con el condominio.

“Las playas mexicanas le pertenecen a los mexicanos”, “Ojalá y todos los dias se haga un ruidajo con la banda” o “Y si hacemos una Mega fiesta ahí en esa zona de Playa PUBLICA”, son algunos de los comentarios que Camino al Mar ha recibido en redes sociales.