Mexicanos reaccionan a tendencia de golpear a los niños con un huevo: “No da risa”

Una tendencia en TikTok está ocasionando críticas en contra de papás y mamás Fotos: x @EsdeProfugos

En las últimas semanas, una nueva tendencia en redes sociales ha llamado la atención por su naturaleza y alcance: el desafío de romper un huevo en la cabeza de los niños. Esta actividad se ha popularizado a través de plataformas como TikTok e Instagram, donde los usuarios suben videos en los que sorprenden a menores de edad, principalmente a niños, estrellándoles un huevo crudo en la cabeza sin previo aviso.

Esta tendencia ha generado reacciones mixtas entre los internautas. Mientras algunos lo consideran como un acto divertido y una forma inocente de bromear con los niños, otros han expresado su preocupación por las implicaciones que este tipo de acciones puede tener en el bienestar emocional y físico de los menores involucrados.

Críticos de esta tendencia argumentan que, más allá de la sorpresa y la incomodidad inmediata de tener un huevo roto en la cabeza, la acción puede provocar reacciones de confusión, angustia o incluso miedo en los menores de edad, especialmente en los más pequeños que no comprenden el contexto de la broma.

Es por ello que un usuario de una página de crítica y burla a personas que no piensan en las consecuencias de sus actos compartió una recopilación de cómo diferentes personas, en especial mamás de niños, rompen un huevo de gallina en la cabeza de sus hijos momentos antes de cocinarlo, y graban la reacción después del golpe.

En TikTok circulan videos de mamás pegando a sus hijos en la cabeza Crédito: X: EsDeProfugos

La difusión del material audiovisual ocasionó críticas entre internautas mexicanos quienes no dudaron en expresar su molestia de manera generalizada, más allá de que causara comentarios graciosos o divertidos, que en teoría es el objetivo de la nueva tendencia de redes sociales.

Especialmente porque en el video aparecen algunos bebés que se espantan al momento de recibir el impacto, que seguramente les ocasionó más dolor, sumado con la sorpresa, pues casi de manera inmediata comienzan a llorar. Estos fueron algunos de los comentarios que expresaron los usuarios de redes sociales en la publicación:

“¿Se supone que debe dar risa?”, “Extingan TikTok por el bien de la humanidad, no mam*s”, “¿Cuál será la otra? ¿Darle con un bate? dios mío, ahora qué sigue”, “Sabemos que el cascarón no es tan duro, la cuestión no es el daño físico, pero que la madre humille así a su hijo para que en una red social... “, “Lo que la gente pendeja hace por un like”, “No lo puedo creer, pin*he banda”.

La principal queja es sobre el hecho de exponer al niño públicamente solo por un "like". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, a pesar de las críticas, mayormente generalizadas hacia esta nueva tendencia de redes sociales, los videos continúan circulando, en donde no sólo lastiman a los menores de edad, sino que también los exponen públicamente y de alguna forma los exhiben pues lo que buscan que los internautas presencien es la reacción de cada uno de ellos tras ser impactados por el huevo de gallina.

Romper un huevo en la cabeza de un niño no sólo lo daña físicamente, sino también psicológicamente

Expertos en psicología infantil han señalizado la importancia de considerar el impacto a largo plazo de estas acciones en la percepción que los niños tienen sobre la confianza y el respeto mutuo, lo cuál se ve afectado después de exponerlos en redes sociales, en el caso de los más grandes y de los más peques, porque relacionan ser lastimados físicamente por la persona que lo golpea.

Los expertos enfatizan que, aunque puede parecer inofensivo, involucrar a menores en bromas para obtener likes o visualizaciones en redes sociales podría transmitir mensajes equívocos sobre los límites y el consentimiento.

Las reacciones a esta tendencia en redes sociales invitaron a reflexionar sobre el contenido que se comparte en estas plataformas digitales, especialmente cuando involucra a niños.