Manuel López San Martín reacciona a la petición de su remoción como moderador en el debate presidencial; esto dijo

Manuel López San Martín se dijo sorprendido. (Captura de pantalla)

Luego de que se diera a conocer que la alianza conformada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una petición formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para que se remueva a Manuel López San Martín de su rol como moderador en el primer debate presidencial, el conductor de noticias de Canal 40 ha emitido su posicionamiento al respecto.

El comunicador manifestó su sorpresa tras enterarse de la petición formal que la coalición “Sigamos Haciendo Historia” hizo ante el órgano electoral para que sea removido como moderador en el primer debate presidencial.

En unas declaraciones hechas al aire a las 20:00 horas en el canal de Tv Azteca, López San Martín expresó su asombro, especialmente porque la solicitud se basa en críticas que realizó hacia el epidemiólogo Hugo López-Gatell, quien no está implicado en el proceso electoral de 2024.

Denise Maerker y Manuel López San Martín moderarán el debate del 7 de abril. Crédito: @INEMexico

Subrayó que los comentarios que realizó sobre López-Gatell y su gestión durante la pandemia no deberían influir en su rol como moderador, ya que este no tiene relación con la contienda electoral ni con los candidatos participantes.

“Sorprendido, muy sorprendido por esta decisión anunciada por la coalición de Morena, PT, Partido Verde que a dos semanas del debate presidencial se me renueva como uno de los moderadores [...] y más sorprendido todavía porque esta decisión se recarga en una opinión que emití en una crítica que hice hace unos días de un personaje político que nada tiene que ver con este proceso electoral, que no es candidato a ningún cargo y que no forma parte del equipo de campaña de candidatura alguna”, dijo.

López San Martín defendió su derecho a la libertad de expresión y a ejercer el periodismo de manera crítica, independientemente de los procesos electorales en curso.

Puntualizó que desde hace mucho tiempo, incluso antes de que iniciara la contienda electoral, él hizo señalamientos a “la muy errática” gestión de la pandemia de COVID-19: “López Gatell provocó muerte, confusión y que se tomarán malas determinaciones desde el gobierno federal, ese es mi punto de vista, de opinión, hemos hecho trabajo periodísticas sobre cada una de estas afirmaciones y es en aras de nuestra libertad de expresión, en aras de nuestro ejercicio periodístico, nuestro país”, precisó.

Por otro lado, afirmó que la tarea de los moderadores es facilitar el debate entre los candidatos, presentando sus ideas y propuestas a los ciudadanos, sin convertirse en protagonistas del mismo, por lo que reiteró que su presencia no debería ser problema alguno.

López San Martín fue propuesto por la oposición y aprobado por el INE, pero hoy buscan tumbar su asignación. (Cuartoscuro)

Finalmente, destacó la importancia de la libertad de expresión para la democracia y el periodismo, reiterando que el trabajo periodístico debe estar libre de interferencias políticas o electorales. Enfatizó que, en su papel de moderador, su intención es promover un espacio para el diálogo y el contraste de propuestas entre los candidatos y los ciudadanos.

¿Qué argumenta la alianza?

Cabe apuntar que el primer debate presidencial en donde participarán Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez está programado para el 7 de abril.

La solicitud, dirigida a Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE, se fundamenta en las críticas sostenidas del comunicador hacia la administración y de la llamada Cuarta Transformación, argumentando que sus comentarios previos comprometen la imparcialidad esencial en este tipo de eventos.

Hugo López Gatell no es un jugador de la actual contienda, afirmó. Foto: Presidencia de México.

En el escrito emitido el 25 de marzo por la alianza, el tridente partidista enfatizó su rechazo a la inclusión de López San Martín debido a sus antecedentes de críticas hacia el gobierno actual. Los líderes de los tres partidos sostienen que la presencia del periodista en un evento de tal magnitud podría sesgar el intercambio ideológico entre las y el candidato a la Presidencia de la República, poniendo en riesgo la neutralidad requerida.

El comunicado cita específicamente un comentario hecho por el periodista el pasado 22 de marzo, donde se refirió a Hugo López-Gatell, exsubsecretario de Salud y militante de Morena, de manera despectiva, lo que para la coalición evidencia una clara falta de objetividad.

El pasado 5 de marzo, la Comisión Temporal de Debates del INE había propuesto a Denise Maerker y a Manuel López San Martín como moderadores del primer debate presidencial, decisión que ahora queda en entredicho tras la solicitud de remoción. Mientras que la coalición Seguimos Haciendo Historia había propuesto a Maerker para el puesto, fue la alianza Fuerza y Corazón por México, compuesta por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien apoyó la nominación de López San Martín, información que había sido aprobada por el Consejo General del INE.