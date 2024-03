Expareja de Yolanda Andrade narra el episodio de violencia que puso fin a su romance: “Me jaló de los pelos”

Las artistas se dejaron de hablar durante 15 años tras el tormentoso final de su relación. (Instagram: @yolandaamor // @lorenameritanooficial)

Yolanda Andrade está envuelta en controversia una vez más. Para sorpresa de muchos, en esta ocasión no se trata de su pleito mediático con Laura Zapata, sino por un tórrido romance de su pasado. Y es que la actriz Lorena Meritano no sólo confirmó que fueron pareja hace aproximadamente 29 años, también reveló que concluyeron su relación tras un episodio de violencia.

La modelo argentina concedió una entrevista para el programa de televisión ‘El minuto que cambió mi destino’, donde recordó cómo comenzó su romance con la conductora mexicana:

“Empecé a recibir unas cartitas y luego en la casa flores. De verdad, las herramientas de ella para conquistar son increíbles. Era una época muy particular, fue muy corto lo que vivimos, pero lo recuerdo muy bonito”.

Yolanda Andrade asegura que Laura Zapata tuvo dos romances con dos mujeres. (Getty Images)

Según Lorena Meritano, su relación con Yolanda Andrade fue un sueño opacado por los problemas de adicción que enfrentó la conductora en aquel entonces.

“Era una época de Yolanda, que gracias a Dios hoy en día está recuperada. No la vi con ninguna sustancia, no nada, la verdad. Compartíamos té de canela, yo no tomaba alcohol. Pero si era una época de ella con un carácter (dominante) y, tal vez, hacia cosas que no estaban bien, pero se ha recuperado y eso es lo importante”, comento.

Y recordó cómo terminaron su romance: “Le mentí, le dije que iba con mi comadre a Valle de Bravo, en realidad me fui con un chico (...) Viene entrando la Yolanda con Martha y su amigo, que no me acuerdo el nombre, que eran sus dos cuates, casi me muero. La veo entrado cual capo de Pablo Escobar, como Griselda, encabronada”.

Lorena Meritano tuvo una relación lésbica antes de conocer a Yolanda Andrade. (YouTube/Unicable)

“La verdad fue un momento muy violento ahí. Ella me jaló de los pelos. Me dijo ‘te trato como una reina y tú, no sé qué’ (...) Yo quieta, ella me jaló de los pelos, me pegó un cachetazo y la miré, porque ella me llega aquí (al pecho), la miré y le dije ‘¿Terminaste? Me jaló, me cacheteó y me fui”,

Tras lo sucedido, Lorena Meritano terminar su noviazgo con Yolanda Andrade y huyó rumbo a su natal Argentina. Tuvieron que pasar 15 años para que volvieran a hablar.

Para sorpresa de muchos, ambas dejaron ese episodio violento en el pasado y decidieron retomar su amistad como antes: “Volvimos a ser amigas (...) tenemos una relación muy linda de amistad”.