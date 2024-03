Cuántas horas son de CDMX a Puerto Vallarta en carretera y cuánto cuestan las casetas en Semana Santa

La costa del Pacífico en México es una de las preferidas por los visitantes nacionales e internacionales. Foto:Tripadvisor.com

Puerto Vallarta, reconocido por sus espectaculares playas y ambiente vibrante, se ha consolidado como uno de los destinos preferidos por los turistas nacionales gracias a su envidiable ubicación en la costa de Jalisco lo convierte en el lugar ideal para escapadas de rutina y buscar aventura en el Pacífico mexicano. Si está en tus planes salir de la ciudad, te contamos cuántas horas tardarías en llegar si sales de la CDMX en esta Semana Santa.

Para los viajeros que buscan llegar a este paraíso desde la capital mexicana, existen diversas opciones de transporte, cada una con sus particularidades en términos de duración, costo y experiencia de viaje.

Esta zona del país se ha consolidado como uno de los destinos turísticos de playa más populares en México, especialmente entre los habitantes del Bajío, gracias a su ubicación privilegiada en las costas del estado de Jalisco.

Es un buen destino para disfrutar en compañía de tu familia o para conocer gente nueva. (Foto: Sectur Jalisco)

Rutas disponibles para llegar a Puerto Vallarta

Automóvil

Según la plataforma Red Vía Corta, Puerto Vallarta se encuentra a 900 kilómetros de Ciudad de México, lo que implica un viaje en automóvil promedio de nueve horas y 39 minutos, aunque este tiempo puede incrementar con las paradas al sanitario, a comer o para descansar.

Sin embargo, también es crucial considerar el número y costo de las casetas, que suman un total de $3,918 pesos para un viaje redondo. Estas son las casetas que se encuentran en la ruta:

Ocotlán: $240 pesos

La Laja: $82 pesos

Chapala: $103 pesos

Santa Cecilia: $256 pesos

Plan de Barrancas: $4267 pesos

Compostela: $38 pesos

La Venta: $97 pesos

Xonacatlán: $91 pesos

El Dorado: $47 pesos

Atlacomulco Sur: $47 pesos

San Juanico: $56 pesos

Contepec: $56 pesos

Zinapecuaro: $173 pesos

Panindicuaro: $223 pesos

Ecuandureo: $120 pesos

Dentro de los viajes en automóvil hay que tomar en cuenta que el tiempo para llegar es alto y el cansancio podría generar peligro para los viajeros por lo que se recomienda contemplar que vayan dos o más conductores. (Imagen ilustrativa Infobae)

Ruta en autobús

Diversas compañías ofrecen servicios de autobús desde Ciudad de México a Puerto Vallarta. Por ejemplo, Primera Plus brinda un viaje redondo desde $2,646 pesos, con una duración aproximada de once horas y quince minutos. TuriStar Plus y ETN también ofrecen opciones con tarifas similares y tres salidas nocturnas.

Futura es la única línea que ofrece cuatro salidas a lo largo del día, con un costo redondo de $2,862 pesos.

Ruta en avión

Para aquellos que prefieren viajar en avión, diversas aerolíneas como Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus ofrecen vuelos sin escalas a Puerto Vallarta.

Aeroméxico: Ofrece un vuelo redondo por alrededor de $2,000 pesos, con una duración de una hora y 35 minutos.

Volaris: Con tarifas cercanas a los $3,000 pesos, ofrece vuelos de ida a las 7:58 pm y regreso a las 10:12 pm.

Viva Aerobús: Por aproximadamente $2,500 pesos, ofrece vuelos con horarios convenientes de ida y regreso.

Es importante tener en cuenta que los precios mencionados pueden variar debido a promociones o cambios en las tarifas. Sin embargo, estas opciones ofrecen una variedad de alternativas para quienes deseen visitar Puerto Vallarta desde Ciudad de México.