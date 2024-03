Periodista Laura Brugés acusa “despido injustificado” de su empresa tras señalamientos en la mañanera de AMLO

La periodista acusó despido injustificado tras ser señalada en la conferencia matutina de AMLO.. Foto: ig/laura_bruges_

Horas después de que el nombre de Laura Brugés se diera a conocer en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por su supuesta participación en un chat para posicionar campañas negativas contra la administración federal, la periodista denunció el despido injustificado de su empresa. Así lo confirmó con un comunicado en sus redes sociales.

A través de su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, la periodista Laura Brugés dio a conocer un documento en el que narró y se posicionó acerca de su despido, el cual catalogó de injustificado, después de “ser difamada durante la conferencia matutina” de este miércoles 20 de marzo de 2024.

“Hoy, tras ser difamada durante la conferencia matutina del Presidente López Obrador, me convocaron a las oficinas de Grupo Fórmula, donde se me comunicó que no seguiría formando parte de la empresa”, escribió en el primer párrafo de su documento publicado en el perfil de @LauraBruges.

Laura Brugés tachó su despido como "forzado" y sin la posibilidad de ejercer réplica (ig/laura_bruges_)

En el documento, que difundió con la finalidad de evitar especulaciones en torno a su salida del medio de comunicación, la periodista narró que, “bajo engaños”, recibió un citatorio en la mañana del miércoles para acudir a las oficinas de su empresa. Cuando llegó al lugar, entabló un diálogo con la encargada del departamento de recursos humanos, quien le mostró unas hojas con el cálculo de su liquidación.

Al tiempo que entabló dicha conversación, su jefe directo la expulsó de diversos chats de trabajo a pesar de no aceptar el “despido injustificado”. Después, fue despojada de su identificación sin notificar al sindicato, por lo cual notó que intentaron llevar a cabo el proceso de forma apresurada para forzar su aceptación.

“Este proceder, caracterizado por un acto de autoritarismo, me privaron de la posibilidad de defenderme, vulnerando tanto mis derechos laborales como humanos, sin brindarme la oportunidad de presentar una réplica. Me sorprendió enormemente esta conducta, ya que no refleja los valores de Grupo Fórmula”, expuso.

La noticia fue confirmada en sus redes sociales (X/@LauraBruges)

En uno de sus párrafos, Brugés relacionó su despido con un atentado a su libertad de expresión, pues “expresar libremente nuestras opiniones y pensamientos conlleva un alto costo”, afirmó. No obstante, agradeció:

“Por la confianza y la oportunidad de trabajar al lado de los más relevantes conductores y periodistas de este país, de quienes aprendí mucho y me arroparon en momentos muy complicados, donde las huestes de este régimen se molestaban con mi periodismo incómodo”.

¿Por qué señalaron a Laura Brugés durante la mañanera de AMLO?

En la conferencia encabezada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante la intervención de Elizabeth García Vilchis, Laura Brugés fue señalada. Al abordar un reportaje realizado por el portal SDP Noticias, se dio a conocer un supuesto chat de la Sociedad Civil México que sería administrado por la exdiputada panista Ana Lucía Medina y la periodista Laura Brugés.

“En el chat se giran instrucciones a casi 500 miembros que forman parte de este grupo que deben replicar estos ataques a través de sus redes sociales. Esta lista fue creada por la organización Sociedad Civil MX del empresario Claudio X. González en conjunto con el banquero Gabriel España”, dijo Elizabeth García Vilchis.

La periodista Laura Brugés presentó el papel que contataría el precio de $339 de la propiedad de Clara Brugada (X/@LauraBruges)

Al respecto, la periodista escribió una respuesta en su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, al darse cuenta de los señalamientos en la conferencia de prensa. Por ello, escribió que:

“Es un chat en el que me agregaron , como en los múltiples chats que estoy de varios partidos, lo permití para monitorear el desarrollo de las campañas políticas y hacia dónde va la conversación. Pero no sabía que era un delito estar uno. Los reto a que si tienen pruebas de que yo recibo dinero ¡me lo demuestren! Porque eso se llama calumnia y daño moral”.

Cabe mencionar que Laura Brugés es autora de una investigación realizada en el año 2023 donde constató que Clara Brugada, candidata a la jefatura de gobierno de “Sigamos Haciendo Historia por la Ciudad de México”, habría adquirido una propiedad en la alcaldía Iztapalapa por MXN 339.