¿Quiénes son los hijos de Nicandro Díaz y a qué se dedican?

La comunidad televisiva lamenta la partida de Nicandro Díaz, pilar de la producción de telenovelas

Nicandro Díaz no solo fue el productor de algunos de los melodramas más importantes de la televisión mexicana que Televisa dio en su época dorada, Soy Tu Dueña, Amores Verdaderos y Destilando Amor, sino también un padre amoroso y protector, de acuerdo a sus famosos amigos más cercanos.

Ante su sensible fallecimiento, el pasado lunes 18 de marzo, en un accidente en moto en Cozumel, Quintana Roo, más de uno ha comenzado a indagar más sobre la vida personal del querido productor, como quién era su pareja actual, cuántos hijos tuvo y quiénes son e incluso hasta la identidad de su la madre de los presuntos menores, pues se sabe muy poco sobre todo ello.

Debido a que el productor de Televisa mantenía un perfil muy bajo en cuanto respecta a su vida personal, solo se ha conocido lo poco que él mismo publicó en sus redes sociales en momentos importantes como sus cumpleaños, el Día del Padre o cuando lo llegaron a acompañar en a alguna presentación de sus importantes proyectos en la televisora de San Ángel.

Fallece el productor Nicandro Díaz tras accidente en Cozumel (Ilustración: Jovani Perez)

Nicandro Díaz tuvo 3 hijos: ellos son

Nicandro Díaz tuvo dos varones y una mujeres de nombres Nicandro, Sebastián y Victoria, aunque no se sabe mucho más de ellos, pues no los etiquetaba en sus redes sociales, bajo dichos nombres y el apellido del productor no aparecen y la identidad de su ex esposa y madre de ellos también es una incógnita.

Otra versión indica que solo tiene dos varones y el nombre de Victoria es el de su ex esposa y madre de ellos.

En estas instantáneas, se pueden ver a sus dos hijos varones: Nicandro Jr., de 22 años, y Sebastián, de 16 años. Nicandro Jr., el primogénito, nació un caluroso 12 de agosto de 2001, mientras que Sebastián llegó al mundo el 23 de julio de 2007. Aunque los detalles sobre su relación con Victoria son escasos, estas fotos dan un vistazo a la vida familiar del productor.

Muere Nicandro Díaz, famoso productor de Televisa, tras fuerte accidente acuático (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Los medios de comunicación han especulado sobre la conexión de Victoria con la familia, pero sin confirmación oficial, queda en el terreno de la especulación.

Ante la sensible partida del productor, se especula que se sabrá más sobre la identidad de ellos en los ritos funerarios, así como las distintas despedidas que institutos, como su empresa Televisa, le darán en los siguientes días como ya han comenzado a anticipar en rede sociales y programas de espectáculos como Programa Hoy.