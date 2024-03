Mexicanos defienden con divertidos memes al organillero criticado por una extranjera

La extranjera recibió críticas de todo tipo

Una ciudadana estadounidense radicada en México se volvió viral tras subir a su cuenta de Instagram un video donde reacciona con desagrado al sonido de un organillero en la calle. La mujer argumentó que la música del mexicano era contaminación auditiva y además la calificó como “horrible”.

“Darles dinero a estas personas es como decirles que está bien que contaminen con su ruido, por eso yo no lo hago. Además, ni siquiera suena tan bien. El sonido número 1 más molesto en México y hay muchos. No soporto a estas personas que convierten esta caja de música en sonidos horribles”, fue el texto que la mujer añadió a su storie.

Por supuesto, los mexicanos no vieron con buenos ojos sus quejas y de inmediato se desató una ola de críticas, sobre todo en redes sociales, que llevaron a la mujer a tratar de justificarse; no obstante, al final tuvo que cerrar su cuenta de Twitter y poner su cuenta de Instagram en privado.

Cabe mencionar que la mujer trabajaba como modelo en México y que, unas horas después de que todo estallara en redes sociales, la firma de modelos informó que la habían despedido, pues no compartían su actitud hacia una de las formas culturales que definen a los habitantes de la Ciudad de México.

La justificación de la mujer, los memes y las acusaciones de gentrificación

Cuando la situación empezó a salirse de control, la mujer escribió un texto defendiéndose; sobra decir, que su justificación no ayudó para nada a calmar las aguas y, contrario a eso, las críticas subieron de nivel:

“Vivir como americano fuera de USA me ha hecho entender que, todo el mundo puede tener una opinión menos tú. Ignorancia y obsesión mezclados todo en uno. La gente puede criticar a los Estados Unidos, pero como americano no puedes señalar nada, no puedes tener opinión ni nada. No me retracto de lo que dije ayer sobre esa maldita caja musical. Sigue sonando mal. Pero me hace gracia que un montón de mexicanos me digan que me regrese a mi país. Lo mismo que odian cuando se lo dicen a ellos. La hipocresía me parece graciosa y patética a más no poder”.

Los internautas mexicanos acusaron a la modelo de ignorante (por desconocer la carga cultural e histórica de los organilleros), racista (por menospreciar los usos y costumbres de los mexicanos), clasista (por no estar consciente de su privilegio como una extranjera viviendo en un país de personas trabajadoras) y por contribuir a la gentrificación (fenómeno ocasionado por extranjeros que afecta a los habitantes de la CDMX).

“Tome cien varios y súbale a eso, señor organillero”, “Trabajan aquí y ganan en dólares. No se les exige que paguen una Visa, pueden llegar de vacaciones y si les gusta se quedan. Y todavía se quejan del organillero y odian al mexicano”, “Ella es el claro ejemplo de que cualquier extranjero cree que puede venir a criticar la cultura de México”, “Arriba el organillero y abajo el gentrificador”, “Hay que pagarle a un organillero para que toque afuera de su casa todo el día”.

La estadounidense califica de contaminación auditiva a la música de los organilleros Crédito: hipequinenzando (TikTok)

Por otro lado, también hubo comentarios para agradecer el trabajo de los organilleros: “Los organilleros son maravillosos: cultivan melodías, siembran recuerdos, fomentan la cultura en el espacio público y alimentan con dignidad y trabajo honesto a sus familias. Quienes los respetamos, los queremos y apoyamos somos muchos más”.