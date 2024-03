Así fue como El Buki le rindió homenaje a La Gilbertona en un concierto | Video

Marco Antonio Solís cantó para La Gilbertona en su concierto de Mazatlán (Captura de pantalla/TikTok las.noticias.tvp)

La muerte de Gilberto Salomón Vázquez, mejor conocida como La Gilbertona, sigue causando diferentes reacciones, tanto entre el público como en figuras públicas, como fue el caso de Marco Antonio Solís. El cantante le dedicó unas palabas a la influencer durante uno de sus conciertos en Sinaloa.

La mañana del 14 de marzo se dio a conocer que La Gilbertona murió a los 88 años a causa de complicaciones de salud que tuvo tras ser diagnosticada con pulmonía. Decenas de famosos lamentaron su fallecimiento, escribieron mensajes en redes sociales o llevaron grandes arreglos florales a su velorio.

El Buki no se quedó atrás y durante su presentación del 15 de marzo en Mazatlán el intérprete de Si no te hubieras habló de las personas que han muerto y que su recuerdo aún causa nostalgia, por ello que mencionó a La Gilbertona. El cantante lamentó su partida con unas conmovedoras palabras antes de cantar uno de sus más famosos temas, Cómo me haces falta.

El cantante dedicó la canción a La Gilbertona en medio de aplausos de su público (TikTok/qaidecaballero1d)

El cantante recordó las ocasiones en que la influencer hizo reír a sus fans con sus palabras, motivo por el que muchos lamentaron su muerte.

“El día de ayer me parece que se nos ha adelantado un famoso personaje, esta persona, La Gilbertona, sí señor. Cuánto nos hizo reír, de verdad, gratos momentos que nos espantaban nuestras actividades cotidianas y nos arrancaban una buena carcajada”

Por eso, le dedicó Cómo me haces falta luego de decir: “Que Dios bendiga a La Gilbertona, donde quiera que esté, sí señor. Vamos a cantar estos versillos para estos seres con mucho amor”.

Marco Antonio Solís interpretó su tema tocando el piano y en medio de aplausos de su público de Mazatlán.

Marco Antonio Solís cantó "Cómo me haces falta" a La Gilbertona en su concierto de Mazatlán Crédito: TikTok/@aidecaballero1d

Usuarios de redes sociales no se hicieron esperar con sus reacciones a este pequeño homenaje del Buki a La Gilbertona, aplaudieron el gesto del cantante y nuevamente lamentaron la muerte de la influencer.

“Gran reconocimiento, así de importante se volvió La Gilbertona, que en paz descanse”, “Un gran gesto de parte del Buki”, “Hasta el Buki le hizo un homenaje en su concierto a La Gilbertona, grande mi niña”, fueron algunos de los comentarios de internautas.

La familia Guzmán Loera e Ismael Zambada enviaron ramos al velorio de “La Gilbertona”

Además de celebridades como El Buki, Wnedy Guevara, incluso el gobernador de Sinaloa, Rubén Roca Moya, que hablaron del fallecimiento de La Gilbertona y cuánto lamentaban despedirla, llamó la atención que también la familia Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada “reaccionaron” enviando coronas de flores al velorio de la influencer.

Una corona firmada por Ismael Zambada arribó a los servicios funerarios de La Gilbertona (Foto: TV Azteca Sinaloa)

Los grandes arreglos florales, de alrededor de 500 rosas de colores, fueron los más llamativos por su tamaño y por el listón en el que se leía el nombre de quiénes las enviaron; decían: “Su amigo, Ismael Zambada” y “Una gran persona, que siempre conquistó la sonrisa de fam. Guzmán Loera”.

También resaltó un tercer arreglo con el mensaje “tus amigos de Jalisco”, el cual fue enviado por Nemesio Oseguera cervantes, El Mencho.

No se ha podido confirmar que realmente los líderes de cárteles hayan sido quienes enviaron las coronas de flores, pero por el tamaño y el tipo de flores que tenían, sí se confirmó que son arreglos muy costosos.

Según se difundió en redes sociales, este tipo de arreglos, principalmente los que son totalmente de rosas rojas, pueden costar alrededor de los 50 mil pesos.