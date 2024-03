Quién es Cry, el amigo de Yeri Mua que visitará el programa Hoy

(X/@xCryboy)

Cry es un streamer originario de España que vive en Guadalajara desde hace un tiempo, aunque su nombre real no es muy conocido ni lo ha informado él, su amiga Yeri Mua reveló que es Christopher.

El influencer de Twitch tiene 24 años y se presentará en el programa Hoy el viernes 14 de marzo, las redes sociales de este matutino de Televisa se pusieron a preguntar sobre la sección en la que sus fans quisieran verlo y rápidamente su nombre se convirtió en tendencia.

El joven publica en las plataformas YouTube y TikTok, también hace transmisiones en vivo, su contenido se centra en reaccionar a videos virales y también se involucra en lo que ocurre con otros youtubers, incluso en su momento llegó a criticar a la misma Yeri Mua.

Esto fue lo que dijo en su momento:

“Mi relación con Yeri Mua es estrictamente profesional, ella la ca..a y yo la critico, no hay más, ahí se termina todo, que no haya un odio mutuo no significa que haya otra cosa, mucho menos amor no hay ni siquiera amistad, ni siquiera la conozco”.

Se desploma la ilusión del Crymua

(Captura de pantalla/@yerimua)

Octubre de 2023 fue un mes que quedó marcado porque el streamer español y la influencer veracruzana comenzaron a convivir cada vez más, incluso la grafóloga Maryfer Centeno se ponía a analizar los videos de sus interacciones y apoyaba la idea de que supuestamente había atracción.

Es por eso que el “shippeo” entre Cry y Yeri Mua fue apodado como Crymua, haciendo una simpática unión de sus nombres; no obstante, los fans de esta relación ficticia vivieron una desilusión porque la cantante de Chupón confirmó su relación con JeyF.

“Tengo muchísimo afecto por Jean Franco y todo el mundo me pregunta, me acosan, me toman fotos, me graban, estoy cansada. No sé que necesitan que les muestre para que me dejen en paz pero sí, en efecto estoy enamorada de él” expresó Yeri Mua.