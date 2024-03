¿Cuáles eran las enfermedades que tenía ‘La Gilbertona’?

Es conocido por un meme que surgió de esta captura de pantalla donde La Gilbertona está enojada (Captura: YouTube Morser82)

Internet ha perdido a una de sus figuras más entrañables. La mañana de este 14 de marzo se reportó la muerte de Gilberto Salomón Vázquez, mejor conocido como ‘La Gilbertona’, una celebridad de internet cuyo florido vocabulario y divertidas frases que quedaron en la memoria colectiva.

Te puede interesar: Mánager de ‘La Gilbertona’ revela cómo fueron sus últimos momentos de vida | VIDEO

Originaria de Culiacán, Sinaloa, ‘La Gilbertona’ fue cobijada por la comunidad LGBTQ+ y posteriormente adoptada por todo México. El deceso ocurre días después de que en redes sociales se especuló sobre su estado de salud, debido a que en sus últimas apariciones lucía sin ánimo y “en los huesos”.

Sin embargo, ante los rumores, ‘La Gilbertona’ rompió el silencio y, fiel a su estilo sin filtros, negó que estuviera al borde de la murete: “Estimado público y este video se lo doy a toda la gente que me conoce. Cómo chin%& la gente, que ya me morí. Aquí estoy, al tirante … No quieran hacer dinero de mí, porque estoy más vivo … Aquí estoy vivo, gracias a dios”.

La influencer se vio muy molesta por las noticias que la hicieron tendencia durante el fin de semana pasado. Crédito: FB La Gilbertona

¿Qué enfermedad aquejó a ‘La Gilbertona’?

Pese a ser una celebridad de internet, cuya exposición en redes sociales era inmensa, su estado de salud se mantuvo en total hermetismo. En el punto más álgido de los rumores, se especuló que sus problemas de salud se derivaron de afecciones respiratorias que fueron minando su salud en los últimos meses.

Te puede interesar: Así era ‘La Gilbertona’ antes de ser famosa: “Trabajé en todos los burdeles del norte” | FOTOS

Pável Moreno, vocalista del grupo Los Alegres del Barranco y representante de ‘La Gilbertona’ indicó que aunque “ya está en los huesos”, ‘La Gilbertona’ tenía ganas de salir adelante: “Está muy bien, gracias a Dios. (Está) en su casa, aquí. El rumor es falso completamente, le acabo de dar desayuno, ya la inyectamos, le dimos vitaminas y está platicando ahorita”, detalló Moreno a toda su fanaticada.

Mánager se despide de ‘La Gilbertona’

La mañana de este jueves, Pavel Moreno compartió un video en redes sociales para confirmar el deceso: “Plebes, Gilberto falleció hace más o menos como una hora. Ahora sí, ya pueden decir que Gilberto falleció.

Te puede interesar: Éste fue el último mensaje que dejó ‘La Gilbertona’ antes de morir: “Quieren que me muera”

Será velado en la funeraria Moreh de aquí, Culiacán, Sinaloa. Ahí para las personas que estén enteradas y los que quieran saber donde será velado... Ayer lo miraba muy mal. Platiqué con él ayer, lo poco que pude platicar y pues el día de hoy ya se nos fue. ya está descansando en paz ‘La Gilbertona’”.

Moreno le pidió a todas las personas que la seguían en redes sociales, recordar a la celebridad de internet con cariño. “Fue una persona excepcional. Hay que recordarla con cariño y con gusto porque ya sabemos cómo era”.