Mexicano muestra el económico precio de la cerveza en Colombia

La cerveza en México cuesta algo más cara que en Colombia. (Imagen ilustrativa Infobae)

La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más consumidas en nuestro país. Favorita de muchos gracias a su refrescante sabor que viene muy bien en las épocas de calor. La cerveza se toma tanto de día como de noche, y se puede consumir en muchos contextos: relajándote un domingo en casa, con amigos en una reunión, o en una noche de antro.

El precio de la cerveza en México depende mucho de la marca y la presentación, pero en líneas generales, un six puede llegar a costar de 115 hasta 150 pesos mexicanos en las tiendas de autoservicio más famosas del país.

Gio Bacca, creador de contenido, subió a su cuenta de TikTok un video donde documentó cuánto costaban las cosas en una tienda de autoservicio en Colombia, resalta el precio de la cerveza que, en juicio de los internautas, es mucho más económica que en México.

Un six de cerveza en Colombia cuesta 21 mil 900 pesos colombianos, lo que se traduce en menos de 95 pesos de nuestra moneda. Algunos internautas reaccionaron escribiendo diferentes comentarios en el video:

Un mexicano documentó lo que cuestan las cosas en una tienda de autoservicio colombiana. crédito: TikTok/@gio_bacaa

“Esta más barata la cerveza ahí, acá en México ese six sale en más de 120 pesos algunos six casi en 170″, “Es por el IEPS que tenemos aquí. Un robo sinceramente”, “Son por los impuestos que les pusieron, como a los cigarros”. No obstante, el tema no estuvo exento de debate, pues algunos seguidores de Gio Bacca señalaron que ellos conocen lugares en México donde se consigue cerveza aún más barata.

Otro producto que causó reacciones con respecto a su precio fueron las frituras. Una de las marcas más populares de botanas, que consiste en pequeños tacos enchilados, y que es muy consumida en México, cuesta en Colombia lo equivalente a 42 pesos mexicanos, es decir, casi el doble de su precio en nuestro país. Por otro lado, una botella de 600 ml de refresco de cola cuesta en Colombia unos 17 pesos, que es casi lo mismo que lo que cuesta en México.

Otro hecho curioso que resaltó en el video fue el hecho de que, igual que en México, los productos que no son buenos para la salud están señalados con los famosos sellos negros. Además de que los productos enchilados no pican en realidad.

El valor nutrimental de la cerveza

La cerveza es una de las bebidas más consumidas en el mundo. (Imagen ilustrativa Infobae)

La cerveza, considerada una de las bebidas alcohólicas más populares globalmente, tiene un perfil nutricional que puede variar ligeramente dependiendo de su tipo y marca. En general, una cerveza típica contiene agua, maltas de cebada, lúpulo y levadura. A nivel nutricional, por cada 100 ml, la cerveza aporta aproximadamente:

Energía: 43 kcal

Carbohidratos: 3.6 g

Proteínas: 0.5 g

Grasas: 0 g

Fibra: 0 g

Alcohol: 4 g

Es importante señalar que la cerveza contiene pequeñas cantidades de vitaminas del grupo B, resultantes del proceso de fermentación, y minerales como potasio, magnesio y fósforo. Sin embargo, el contenido de alcohol y calorías hace que su consumo deba ser moderado.

Organizaciones de salud recomiendan no exceder el consumo de dos bebidas alcohólicas diarias para hombres y una para mujeres con el fin de evitar efectos negativos en la salud. La cerveza sin alcohol puede ser una alternativa para quienes buscan disfrutar del sabor de la cerveza minimizando el consumo de alcohol.

El alcoholismo es una enfermedad que puede afectar gravemente a las personas que lo padecen, provocando padecimiento no sólo a nivel físico, sino también emocional. Por ello es importante tratar la enfermedad como tal y ponerse en manos de expertos.