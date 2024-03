Joven protesta y culpa al PRIAN por Caso Ayotzinapa durante conferencia de Xóchitl Gálvez

La candidata presidencial asumió una promesa Crédito: X/@TecdeMonterrey

Una joven se manifestó contra el famoso PRIAN, integrando por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), para culparlos por la falta de justicia en el caso Ayotzinapa durante la visita al Instituto Tecnológico y de Estudios Superior de Occidente (ITESO), Guadalajara, Jalisco, de la candidata a la Presidencia de la República de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz.

En el evento, la aspirante a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habría pedido un espacio para hablar del Caso Ayotzinapa, aunado al asesinato de otro normalista en días pasados en Chilpancingo, Guerrero; sin embargo, en ese momento una joven mujer se paró en el centro del foro con una pancarta.

En el texto, la mujer recordó la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos el 26 de septiembre de 2014 y responsabilizó a los partidos políticos antes mencionados de ser presuntos asesinos de jóvenes.

“43. Ayotzinapa. 26/sep/2014 PRIAN asesina estudiantes”, se pudo leer en la pancarta

La joven también aprovechó para emular una consigna de marchas para recordarle a Xóchitl Gálvez quiénes son los institutos políticos que la representan: “Xóchitl, hermana, te respalda pura MAFIA”.

Lo anterior debido a que la joven no sólo hizo eco del caso que conmocionó al país durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, sino que recordó el asesinato de Jorge Mercado y Javier Arredondo en las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en el estado de Nuevo León.

De acuerdo a las investigaciones, la ejecución fue realizada por elementos del Ejército mexicano al presuntamente confundir a los estudiantes con elementos de grupos criminales, esto en el marco de la Guerra contra el Narco, la estrategia de seguridad que implementó el presidente Felipe Calderón Hinojosa.

El compromiso de Xóchitl Gálvez con los padres de los 43 normalistas

La candidata presidencial de la coalición opositora 'Fuerza y Corazón por México', Xóchitl Gálvez, participa en una conferencia con académicos y universitarios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (EFE/ Francisco Guasco)

Mientras esto ocurría, la candidata a la presidencial indicó que su intención era hablar del caso Ayotzinapa, ya que condenó que los jóvenes sigan muriendo y que no haya acceso a la justicia, especialmente para las familias de los normalistas que siguen exigiendo solución en el caso.

“Por supuesto que quiero hablar de los 43 porque ayer fueron 44 con el joven asesinado en Chilpancigo. Es muy lamentable que los jóvenes tengan que morir por cualquier circunstancia y creo que está pendiente la justicia”

Finalmente, la senadora con licencia del PAN asumió un compromiso con los padres de los 43 normalistas, pese a que éstos no estaban presentes, que en caso de ganar la presidencia dará a conocer toda la información del caso, además de que no omitirá información al respecto.

“Yo el compromiso que haría, no están aquí los padres, pero es hablar siempre con la verdad. Llegando de presidenta me enteraré cómo está el caso y le diré a los padres exactamente lo que hay y no mentirá nunca con tema como ese”, concluyó.