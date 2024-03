Claudia Sheinbaum defiende a AMLO y contraataca críticas de la diputada española Cayetana Álvarez

La candidata presidencial respondió a las críticas de la diputada española. (CUARTOSCURO)

Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, estuvo este domingo en Cholula, Puebla, en donde aprovechó un mitin frente a miles de simpatizantes para rechazar las críticas de Cayetana Álvarez de Toledo, la diputada española que se lanzó en contra de la política de seguridad de “abrazos, no balazos” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su discurso, Sheinbaum Pardo cuestionó la percepción de Álvarez sobre México y defendió la trayectoria democrática del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ante sus seguidores.

“Hace poco oí a una diputada de España que decía que México estaba terrible, que iba a ir al autoritarismo, ¿ustedes le creen eso?”, preguntó Sheinbaum, recibiendo un rotundo “¡No!” como respuesta de sus simpatizantes.

La candidata la presidencia visitó Puebla (X/@Claudiashein)

Alegando el compromiso histórico de su movimiento con la democracia, la lucha contra fraudes electorales y la defensa de libertades, Sheinbaum invitó a los asistentes a comprometerse más activamente en apoyar su movimiento de cara a futuras elecciones.

Adicionalmente, el senador Ricardo Monreal hizo acto de presencia en el evento, donde enfatizó la importancia de apoyar a Sheinbaum frente a lo que describió como ataques de los conservadores contra el presidente y su gobierno

Qué dijo Cayetana Álvarez

En la reciente Feria de las Ideas 2024, Cayetana Álvarez de Toledo, figura política española, criticó abiertamente la estrategia de seguridad del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador al señalar que esta política ha facilitado un aumento en la influencia del crimen organizado en México, impactando negativamente en la juventud del país.

Durante su participación, la diputada por Barcelona argumentó que la estrategia gubernamental ha mostrado una complacencia y posible colaboración con grupos delictivos, lo que considera una amenaza para la democracia y el estado de derecho en México.

“México está siendo tomado por el crimen organizado, con la complacencia de quienes debieran defenderlo: “abrazos, no balazos” o más bien “abrazos a los que dan balazos”, el slogan es bonito pero el resultado es catastrófico para los jóvenes y la democracia”, subrayó.

La diputada española Cayetana Álvarez de Toledo criticó la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. (X/@lumendoz)

La portavoz de Libres e Iguales criticó fuertemente la postura del gobierno frente al crimen, sugiriendo que ha adoptado una actitud permisiva y, en algunos casos, colaborativa con los criminales. Esta situación, argumenta, ha permitido que el crimen organizado no sólo prospere, sino que también interfiera en los procesos electorales y se posicione como una opción atractiva para los jóvenes desorientados.

“Cuando un gobierno no aprecia o menosprecia la ley, cuando decide acunar amablemente la delincuencia, cuando traslada la falacia de que las cárceles son bastiones de una cultura autoritaria y represiva, cuando permite a los criminales dejarlos libres y en algunos casos pacta con ellos, el crimen avanza, prospera, se adueña de las elecciones y se convierte en un atajo a lo jóvenes extraviados, en un atajo hacia el abismo. Llaman política al abrazo a lo que no es más que una mezcla letal de incapacidad y además dicen que no hay alternativa”, criticó.

Cayetana Álvarez concluyó su intervención con un mensaje esperanzador, asegurando que México no está destinado a ser dominado por la violencia y el crimen organizado, señalando que hay dos formas de derrotarlo: con políticos valientes y jóvenes rebeldes.

Cabe apuntar que, hasta el momento, el titular del Ejecutivo no se ha posicionado al respecto, aunque podría hacerlo en su mañanera de este 11 de marzo.