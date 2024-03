Juan García Ábrego, el líder del Cártel de Golfo que paseaba sin escoltas por Monterrey

Juan García Ábrego, líder del Cártel del Golfo, durante su extradición a EEUU, un día después de su captura (Foto: Reuters)

Juan García Ábrego, uno de los líderes más recordados del Cártel del Golfo, llamó la atención debido a la seguridad con la que se movía por las calles de Monterrey, donde acostumbraba pasear sin guardaespaldas, así como andaba por los lugares más concurridos de la capital de Nuevo León.

De acuerdo con el periodista Diego Enrique Osorno, el líder criminal andaba tranquilamente en la Macroplaza en las carreras de caballos, en el Palenque, donde él quisiera, sin importarle que era de los más buscados en Estados Unidos y que ofrecían una recompensa.

A pesar de que en aquellos años, no todo estaba arreglado, él tenía el control de todo en el noreste de México, es por ello que se movía en total tranquilidad.

Imagen de Juan García Ábrego, quien fue detenido en 1996. (FBI)

“Juan García Ábrego, que ahorita está en Estados Unidos y que era jefe del Cártel de Golfo, no tenía guaruras en Monterrey, dicen que hasta andaba en la Macroplaza, no, no, andaba en su casa, en las carreras de caballos, en el Palenque, donde él quisiera, era intocable hasta que alguien se le ocurrió pepenárselo y acabó extraditado, pero tú no te podías imaginar que Juan García Ábrego, transitara libremente por Nuevo León, sin guaruras, si no estaba todo arreglado, en ese tiempo, él manejaba todo, pues te entendías con uno”, se lee en el libro de Diego Enrique Osorno, ‘Bienvenido a Sinaloa’.

Su exceso de confianza, fue lo que lo llevó a ser detenido por las autoridades el 14 de enero de 1996, junto con el exnarcotraficante Raúl Enrique Santana, por lo que después fue extraditado hacia Estados Unidos, donde fue sentenciado a 11 cadenas perpetuas.

En esta imagen, Ábrego y 'El Mochomo' aparecen acompañados de otros reos. (Reddit)

Cabe mencionar que Juan García Ábrego, pasó a la historia luego de convertirse en el primer narcotraficante mexicano en ser buscado en Estados Unidos, quienes lo solicitaron al enterarse de su repentino arresto.

Así fue el arresto de García Ábrego

El capo mexicano fue detenido cuando se encontraba en su complejo campestre, ubicado en el municipio de Juárez, Nuevo León, en la llamada operación llamada ‘Leyenda’, por parte de elementos del Ejército Mexicano.

En el arresto participaron 14 agentes especiales, los cuáles lograron someterlo sin un solo disparo.

Con respecto a la quinta donde fue detenido, esta se popularizó en redes sociales, luego de que varios youtubers se dieron cita en la zona, con el fin de documentar las condiciones en las que se encuentra a 28 años de la detención del capo.