Mariana Rodríguez se deslinda de Samuel García durante registro como candidata en Monterrey

Mariana Rodríguez completó su registro como candidata a la alcaldía de Monterrey (Facebook/Movimiento Ciudadano Nuevo León)

La empresaria e influencer Mariana Rodríguez Cantú se registró oficialmente como candidata a la alcaldía de Monterrey con Movimiento Ciudadano (MC) y durante el evento aprovechó para desmarcarse de Samuel García Sepúlveda, el gobernador de Nuevo León, así como su esposo.

Te puede interesar: En qué trabajó Mariana Rodríguez antes de convertirse en candidata a la alcaldía de Monterrey, Nuevo León

Debido a las críticas que ha recibido por ser la esposa del gobernador neoleonés, Rodríguez Cantú aseguró que está orgullosa de compartir una familia con el emecista; sin embargo, se desmarcó de él pues explicó que tiene un nombre y es una mujer autónoma.

“Y sí, sí soy la esposa del gobernador de nuestro estado, pero antes de ser esposa soy Mariana Rodríguez, soy mujer y también tengo autonomía”

La candidata de Movimiento Ciudadano respondió a las críticas por su inexperiencia en la política (Crédito: X/@MovCiudadanoMX)

Aunado a lo anterior, la influencer aprovechó para responder a los señalamientos que han aumentado en su contra por su presunta falta de experiencia política y puntualizó que, contrario a los señalamientos en contra, debería de verse como una oportunidad para innovar la gestión pública.

Te puede interesar: De qué murió Susana Rodríguez, candidata de MC a una diputación por Puerto Vallarta

Durante su disertación, la ahora candidata también refirió que en sus 28 años de vida ha podido ser testigo de los desafíos que enfrenta el país, Nuevo León y Monterrey, por lo que se dijo preparada para afrontarlos.

“En estos 28 años he sido testigo de los desafíos que enfrenta nuestro país, nuestro estado y nuestra capital. Mi falta de experiencia política no se debe de entender como una falta de compromiso, sino una oportunidad para innovar y mejorar la manera de ejercer la gestión pública”, explicó en la conferencia de prensa que ofreció el miércoles 6 de marzo.

“Competiré con puros hombres”, el reto de Mariana Rodríguez

Mariana Rodríguez destacó que competirá con puros hombres en la contienda por Nuevo León (Facebook/Movimiento Ciudadano Nuevo León)

Mariana Rodríguez se unió al discurso del partido naranja contra la vieja política y aceptó que presuntamente competirá con puros hombres; sin embargo, cuestionó que se trata de perfiles que ya ejercieron el cargo y que, desde su perspectiva, no hicieron una diferencia por la capital neoleonés.

“Me tocará competir contra puro hombre a como pinta el panorama. Algunos de ellos ya tuvieron la oportunidad de hacer la diferencia...”

Y es que conviene recordar que tanto Adalberto Madero como Adrián de la Garza, del Partido Esperanza Social y de la coalición Fuerza y Corazón por México —conformada por el PRI, PAN y PRD—, respectivamente, ya fueron alcaldes del municipio. Ante lo cual, advirtió que no pueden volver a la capital lo políticos que no trabajaron y pidió que no se les den ni segundas ni terceras oportunidades.

Mariana Rodríguez se registró oficialmente como candidata a la alcaldía de Monterrey (Facebook/Movimiento Ciudadano Nuevo León)

Contrario a lo que criticó de sus posibles oponentes puesto que no han concluido los registros oficiales, Rodríguez Cantú enalteció la movilidad social que tiene, además de que puntualizó no sólo se trata de contar con personas afines, sino de involucrarlos en los temas que importan a la comunidad mediante un diálogo abierto.

“Lo que he demostrado es que tengo la capacidad de movilizar a mi comunidad, de involucrarlos en las causas más nobles, de hacer sentir corresponsales y de promover el diálogo abierto”

Finalmente, expresó su deseo por gobernar Monterrey y se dijo lista para el reto: “Para mí sería un gran honor representar la candidatura de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Monterrey. Estoy lista para tomar este desafío y este reto y trabajar incansablemente, como yo lo sé hacer, para seguir este orgullo de ser del norte, de ser de Monterrey”.