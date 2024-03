Equinoccio de Primavera 2024: cuáles son las mejores zonas arqueológicas en CDMX para recibirlo

No es necesario salir de la capital para encontrar lugares donde asistir este día (INAH)

Se conoce como equinoccio a un evento que sucede dos veces al año y que llama la atención debido a que son los únicos días del año en que el día y la noche tienen al misma duración debido a la posición específica del eje terrestre en relación al sol. Concretamente, el equinoccio de primavera señala el comienzo de esta estación.

Te puede interesar: ¿Otro Ecce Homo? Restauran esculturas de la Catedral Metropolitana y el resultado no fue el esperado

Es relevante señalar que cada hemisferio experimenta el equinoccio de primavera en diferentes momentos del año; mientras que en marzo el hemisferio norte da la bienvenida a la primavera con días más cálidos, el hemisferio sur recibe el otoño y con él, días más fríos.

Durante este fenómeno, el sol procede a cruzar el Ecuador celeste, alineándose directamente con la Tierra, lo cual resulta en un incremento de horas de luz solar. Y a pesar de que no existen pruebas científicas que lo avalen muchas personas suelen buscar pasar este día en zonas arqueológicas debido a que se tiene la creencia de que ese día en particular se recibe una energía particular.

Algunas personas suele asistir a estos lugares para "cargarse de energía" Foto: Cuartoscuro

Sin bien no sabemos si realmente existe una “carga energética” sin duda este puede ser un buen pretexto para visitar algunas de las zonas prehispánicas que se encuentran en la ciudad y que muchas veces pueden pasar desapercibidas. Aquí te decimos cuáles son algunas de las mejores, de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

1.Cuicuilco

Este emplazamiento arqueológico, localizado a un costado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) quedó sepultado bajo la lava tras la erupción del volcán Xitle alrededor del año 250 d.C. Se detalla que este asentamiento ya contaba con mil años de historia y poseía una singular arquitectura de conos truncados característica de la civilización que ahí residía.

Te puede interesar: ¿Qué pasará con el Museo Dolores Olmedo? Esto es lo que sabemos sobre su nueva sede en la Ciudad de México

El acceso al área arqueológica de Cuicuilco no tiene costo. Este lugar se encuentra situado en Avenida Insurgentes Sur s/n, dentro del Espacio Ecológico Cuicuilco, en la alcaldía de Tlalpan, con código postal 14060, en la Ciudad de México y es una de las zonas arqueológicas más grandes que hay en la capital.

Las curvaturas laterales dan una idea de que no es la típica pirámide con forma triangular (INAH)

2. Tlatelolco

Tlatelolco es conocida como La plaza de las tres culturas, debido a que aquí convergen edificaciones de la época prehispánica, colonial y moderna. A pesar de que es más conocida por la Matanza del 2 de octubre su zona arqueológica tiene mucho que ofrecer y es menos popular que el Templo Mayor.

Te puede interesar: Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

El costo de entrada al área arqueológica de Tlatelolco es de $80 pesos mexicanos, pero que hay excepciones para personas jubiladas, pensionadas, con discapacidad, así como para docentes y estudiantes actualmente activos.

Este sitio se halla localizado en el Eje Central Lázaro Cárdenas, en el área de Tlatelolco, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, con código postal 06900, en la Ciudad de México.

Esta zona arqueológica no es tan visitada como otras de la ciudad (INAH)

3. Cerro de la Estrella

En el Cerro de la Estrella se efectuaba la importante ceremonia del Fuego Nuevo por los mexicas, con el objetivo de asegurar la continuidad del sol. Esta ceremonia, que se realizaba cada 52 años, solo se documentó en cuatro ocasiones.

La entrada al recinto arqueológico del Cerro de la Estrella no tiene costo y habitantes de la zona que buscan dar a conocer la importancia histórica de este lugar suelen ofrecer tours para quienes deseen aprender más de su pasado.

Esta zona arqueológica también suele ser poco visitada (INAH)

4. Templo Mayor

Sin duda el Templo Mayor es la zona arqueológica más conocida de la ciudad, razón por la cual muchas personas suelen asistir aquí este día en particular. Este lugar histórico, que padeció los daños de la Conquista, aún conserva vestigios visibles, entre ellos el altar tzompantli, la Casa de las Águilas y el reconocido monolito de Coyolxauhqui.

La entrada al sitio del Templo Mayor tiene un costo de $95 pesos mexicanos aunque para llevar a cabo el ritual de recibir el equinoccio muchas personas suele colocarse a las afueras del recinto e incluso en la misma plancha del Zócalo.

Este importante yacimiento arqueológico está situado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, específicamente en la zona de Cuauhtémoc, con dirección en 06060 Ciudad de México, CDMX.

El Templo Mayor es la zona arqueológica más conocida de la CDMX

Así que ya lo sabes, no es necesario salir de la ciudad para encontrar una buena zona arqueológica donde recibir este peculiar y especial día.