¿El mito es cierto? Captan a dos personas teniendo supuesta intimidad en el último vagón del metro | VIDEO

El último vagón del metro de la Ciudad de México ha sido protagonista de cientos de historias e incluso mitos, pues mientras de día funciona únicamente para transportarse, de noche aparentemente se convierte en un espacio de encuentros sexuales entre hombres.

La baja afluencia de personas cuando se acerca la hora del cierre y la adrenalina de ser descubiertos suman dos factores que pueden resultar muy atractivos para muchas personas que tienen intimidad en espacios públicos y disfrutan de ello como una experiencia.

A pesar de que estas situaciones tienen una gran popularidad y hay quienes han contado sobre sus participaciones en estas prácticas, no habían sido captadas de forma tan explícita hasta este momento, pues recientemente se viralizó una grabación de dos personas que aparentemente estaban sosteniendo intimidad en el último vagón.

Un par de personas estaban supuestamente teniendo intimidad en el último vagón Crédito: (TikTok/@metro_viral2.0)

Este video fue captado desde un auto particular que circulaba sobre Calzada Ignacio Zaragoza, también se indicó que la línea del metro en la que ocurrió fue la A, que va de Pantitlán a La Paz. Aunque se desconoce la hora a la que sucedió esto, se puede deducir que fue alrededor de las 23:00 horas, cerca de la finalización del servicio del Metro.

En la grabación se pudo ver que las dos personas estaban cerca de una de las puertas, a pesar del movimiento del metro se alcanza a distinguir que sus torsos estaban empujándose, una acción que hizo pensar que tal vez estaban haciendo cruising, una palabra con la que se define a las relaciones sexuales que sostienen los hombres en público.

Lo cierto es que se desconoce si realmente estaban teniendo relaciones sexuales en dicho vagón del metro. En caso de que fuera cierto, comprobaría que los mitos sobre este lugar podrían ser reales.

Cabe señalar que tener sexo en vía pública podría conllevar a un arresto de 13 a a 24 horas hasta multas que van de 21 a 40 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, lo que en términos monetarios para el año 2024 significa entre aproximadamente 2 mil 279 a 4 mil 342 pesos, pero hasta el momento las autoridades del Metro CDMX no han informado sobre si estas personas fueron descubiertas o no.

Las personas fueron captadas desde un auto en movimiento (X/@viral_metro)

Hay una gran cantidad de apodos que ha recibido el último vagón del metro de la Ciudad de México, uno de ellos es “la cajita feliz”, este espacio ha sido incluido en todo tipo de anécdotas de este Sistema de Transporte Colectivo (STC) e incluso en icebergs virales de YouTube.

Muchas personas comentaron este video con gracia y otras más se preocuparon por la posibilidad de que realmente hubieran tenido intimidad y algún menor de edad los hubiera visto. Estas fueron algunas de las opiniones que pudieron leerse en redes sociales:

“Desde final de los ochenta existen las cajitas felices”, “si supieras todo lo que ocurre en el último vagón después de las 10 de la noche”, “la cajita feliz es conocida desde hace décadas”, entre otros.

Influencer sube al último vagón del metro

El creador de contenido reveló que supuestamente si vio un encuentro

Animado por las especulaciones que giran en torno a este último vagón, un creador de contenido llamado Prior decidió subir y comprobar si realmente había hombres teniendo intimidad en el metro.

Si bien no captó el momento preciso en que dos desconocidos estaban en plena intimidad, describió todo lo que vio en un video de TikTok:

“Volteo a verlo era un vato enorme y gordito, afortunadamente me cambio de lugar. Me recargo en la puerta y veo que unos vatos se andan atascando. Todos como sardinas y esos como en un hotel. En eso escucho al gordito y lo veo con otro vato, pero en eso veo que los dos mueven sus manos como si estuvieran rascando algo. Dije ‘creo que esos suspiros no son de enojo, no se conocían’, yo vi”, comentó en su publicación, también señaló que al principio creyó que era parte de su imaginación.