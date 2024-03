AMLO minimiza percepción de violencia en campañas electorales: “Es un asunto de publicistas”

El presidente acusó que la percepción de violencia en las campañas electorales es estrategia de candidatos opositores. Crédito: Gobierno de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la violencia que se ha registrado recientemente en el Proceso Electoral 2023-2024, tras los asesinatos de precandidatos y candidatos de diferentes partidos y en diversos estados, pues acusó que la percepción de inseguridad es “un asunto de publicistas” y que hay participantes que buscan generar miedo.

Te puede interesar: AMLO minimiza asesinatos de candidatos y acusa ‘campaña’ para enaltecer la violencia: “Van a seguir enrareciendo el ambiente”

En La Mañanera de hoy, el mandatario dijo que algunos candidatos magnifican los problemas de inseguridad y que todo “es parte de las circunstancias, ya que de acuerdo con información del Instituto de Estadística y Geografía (INEGI), los mexicanos se sienten tranquilos, seguros y felices.

-¿El pueblo de México debe tener miedo en este proceso electoral?

Te puede interesar: AMLO pide a periodistas que se autolimiten tras arranque de campañas electorales: “No violemos la normatividad”

“Es un asunto de publicistas y por la temporada, como hay elecciones. Hay participantes que quieren sacar raja con algún tema y buscan generar miedo, temor, magnifican los problemas que desde luego existen de inseguridad.

“Todo esto es parte de las circunstancias, yo lo que puedo comentar es que la gente está muy tranquila, muy segura y diría feliz, así lo demuestra la encuesta del INEGI, el pueblo de México es feliz, muy feliz, y no hay ambiente que quieren posicionar con propósitos político electorales, la verdad la verdad están muy despistados los estrategas, porque eso no les ayuda e nada, esa es mi opinión, no es por ahí “, respondió en Palacio Nacional.

Te puede interesar: AMLO reacciona a ‘compromiso por la paz’ de la iglesia católica para enfrentar al crimen organizado: “Lo respeto”

Información en desarrollo...