AMLO reacciona a demanda de Pío López Obrador contra Loret de Mola: “Es un mafioso protegido” | VIDEO

El presidente reaccionó a la demanda que presentó su hermano contra el periodista. Crédito: Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a la demanda que presentó su hermano, Pío López Obrador, en contra del periodista Carlos Loret de Mola, por publicar los videos en los que se le ve recibir dinero en sobres amarillos para la campaña presidencial de Morena en el 2018, en la que el actual mandatario fue electo.

En La Mañanera de hoy, el presidente acusó al periodista de estar protegido por el Poder Judicial e incluso, le recomendó a su hermano no denunciarlo al considerarlo una pérdida de tiempo.

Asimismo, señaló al comunicador de “ser un experto en montajes” y ser cercano a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, que actualmente está detenido, así como de “ser amigo de jueces y magistrados”.

“Si le puedo hacer alguna recomendación a mi hermano y a cualquiera, es que no sirven de nada las denuncias porque no se puede denunciar a un mafioso que está protegido por un Poder Judicial mafioso porque forma parte de la misma mafia, es perder el tiempo, yo por eso no presento ninguna denuncia.

“Loret de Mola es de los periodistas más corruptos de México, hace montajes, pero era amigo de García Luna y ahora es amigo de los jueces, magistrados del Poder Judicial, está completamente corrompido, es perder el tiempo, pero cada quien es libre, no veo a Pío desde hace cinco, seis años, y no voy a andar dando consejos”, dijo en su conferencia desde Palenque, Chiapas.

El presidente acusó a Loret de Mola de estar protegido por el Poder Judicial. Crédito: Gobierno federal

Ayer, Carlos Loret de Mola asistió a una audiencia judicial junto con Pío López Obrador, quien lo demandó por exhibir varios videos en los que se le ve recibir dinero por parte de David León, excoordinador nacional de Protección Civil, supuestamente para financiar la campaña electoral de su hermano en el 2018, en la cual fue electo presidente.

De acuerdo con el periodista, el hermano de López Obrador le solicitó un pago de 200 millones de pesos como compensación por publicar los videos en el 2020.

Loret mostró los videos donde Pío recibe dinero clandestinamente para su hermano AMLO. Foto: YT/Latinus_us

Tras salir de la audiencia, Loret de Mola reveló que Pío López Obrador no logró desmentir los señalamientos que hizo en su contra y que, por el contrario, admitió la autenticidad de las grabaciones.

“Vamos saliendo de la audiencia por la demanda que puso en mi contra el hermano del presidente AMLO por presentar los vídeos donde recibe dinero en sobres amarillos. Pío López Obrador quiso hacer su mañanera: 8 horas en las que no pudo desacreditar ni desmentir nada. Terminó aceptando que los vídeos son verdaderos y sí recibió dinero”, escribió en su cuenta de X.

(Foto: X/@CarlosLoret)

Por su parte, el hermano del presidente dijo que se debe continuar la investigación del caso y que la situación no afecta la imagen del partido Morena.

“Todavía no se ha determinado, o sea, está en curso. Vamos a dejar que las autoridades judiciales investiguen a fondo el tema para que se haga justicia y entonces se castigue a los presuntos responsables de estos hechos”, mencionó en entrevista con medios al salir de la audiencia.

Pío López Obrador negó que el presidente esté relacionado a la demanda contra Loret de Mola e incluso, afirmó que no hablado con él sobre este tema y que no lo ha visto desde hace nueve años.