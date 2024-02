De qué murió Susana Ortiz, exvocalista de Chicos de Barrio

Murió la cantante norteña Susana Ortiz Foto: FB/Tropicalisimo Apache Oficial

La cantante Susana Ortiz falleció durante la madrugada del 25 de febrero, será recordada por haber sido vocalista de Chicos de Barrio —quienes hicieron la canción de Mucha Lucha—, aunque recientemente había colaborado con la agrupación Tropicalísimo Apache, cuyo líder es su padre.

Diversas fuentes aseguran que la cantante murió de un paro cardiorespiratorio, pero esta información no ha sido confirmada por familiares o amigos de la cantante, incluso uno de sus ex compañeros pidió tiempo de privacidad para sobrellevar su pérdida y aseguró que por el momento no iba a dar alguna declaración.

Únicamente se sabe que tuvo una complicación de salud por la noche del 24 de febrero y que aparentemente fue atendida en la Clínia 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), “Se puso malita”, dijo uno de sus colegas.

Este fue el mensaje que publicó Tropicalísimo Apache, de Arturo Ortiz, para despedir a la cantante:

Susana Ortiz tenía 48 años Captura: YT/Juan Jose Padilla

“Con el corazón entristecido todos los que pertenecemos a Tropicalisimo Apache, rezamos por el reposo eterno de Susana Ortiz una persona muy amada y querida a la que siempre recordaremos. Que Dios la tenga en su santo reino”.

Susana Ortiz —quien también era conocida como La grande de la laguna— tenía 48 años, también hubo quienes aseguraron que aparentemente vivió sus últimos días con cáncer, pero que reservó el diagnóstico porque supuestamente quería que sólo su círculo cercano supiera la verdad de su diagnóstico.

Otro de sus colegas —con quien cantaba alabanzas— aseguró que recientemente tuvo una charla con ella y la cantante mencionó que había tenido una mejoría de salud:

(Captura de pantalla Facebook/Maicburritos)

“Hace poco hablamos por mensaje, me dijiste que ya estabas bien, comadre, ¡Dios tiene otros planes! En esta foto tocamos juntos para la iglesia cantando alabanzas al rey de reyes. Ahora ya Dios quería cantarás directo al lado de él. Me duele tu partida! ¡La laguna y la música lagunera ya no será la misma! Se fue una GRANDE del norte del país! ¡Mi comadre Susana Ortiz! ¡Descansa en paz! Tu hueco nadie absolutamente nadie lo llenará! Cómo profesional, como mujer, amiga, hija y mamá y una hija de Dios! Me dejas bonitos recuerdos y platicas. HASTA PRONTO LA GRANDE DE LA LAGUNA!”, escribió otro de sus amigos.

A través de sus redes sociales, el Club Santos lanzó una esquela ante el fallecimiento de la cantante:

“Lamentamos el sensible fallecimiento de Susana Ortiz, ex vocalista del grupo lagunero Chicos de Barrio. nviamos un solidario abrazo y pronta resignación a sus familiares y amigos”, se pudo leer en la esquela del equipo de futbol, cuyo lugar de origen también es La Comarca Lagunera.

Club Santos lamenta la muerte de Susana Ortiz, cantante de Chicos de Barrio (X/@ClubSantos)

Después de que se diera a conocer el fallecimiento de Susana Ortiz, la cantante tuvo un homenaje en el partido de Club Santos contra Mazatlán, el cual se llevó a cabo en el Estadio Corona, la canción que sonó fue La Cita.

Susana Ortiz formó parte —junto con Dimas Maciel, Yiyo Nájera y Nicho Colombia del surgimiento del grupo musical Chicos de barrio, reconocidos por el intro de la icónica serie animada Mucha Lucha.

Estos fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer por parte de admiradores y colegas de Susana Ortiz:

“No habrá otra lagunera como ella”, “No puede ser, tan joven, tan exitosa, como dicen seguro el rey de reyes la quiso escuchar allá”, “Hasta otra vida”, “No sabía quién era al principio, pero su voz hizo mi infancia en Mucha Lucha, descanse en paz”, entre otros.