¿Cuál es el estado de salud de Ricardo Casares, conductor de VLA que sufrió un infarto hoy 26 de febrero?

Estado de salud de Ricardo Casares. Crédito: Instagram, ricardocasares

Ricardo Casares, conductor de Venga la Alegría, sufrió un infarto minutos antes de salir al aire este 26 de febrero. La información fue dada a conocer por la revista TVNotas y posteriormente fue confirmada por TV Azteca y sus compañeros en el matutino, Patricio Borghetti y Sergio Sepúlveda, quienes se tomaron unos minutos para dirigirse a los televidentes y aclarar cuál era el estado de salud de su compañero.

Casares, de 43 años de edad, es uno de los conductores que más tiempo ha permanecido dentro del elenco del VLA y también uno de los más queridos. En el matutino, el periodista comparte y opina sobre notas de la farándula al lado de Flor Rubio en la sección ‘La Zona de los Espectáculos’, además, participa en juegos y dinámicas dentro de la emisión televisiva.

El conductor de Venga la alegría fue intervenido quirúrgicamente. Crédito: Tv Azteca

‘VLA’ aclara cuál es su estado de salud

Con la intención de no alentar rumores en torno al estado de salud de su compañero, Patricio Borghetti y Sergio Sepúlveda narraron cómo se dieron las circunstancias de la crisis de salud de Casares. De acuerdo con el presentador argentino, Casares les compartió que se sentía “raro”, con una molestia en su pecho que se extendía levente a su estómago. La primera reacción de él y Sepúlveda fue sugerir que quizá tenía problemas gastrointestinales:

“Un poquito antes de las 8 de la mañana él presentó un dolor intenso en el pecho. La verdad, lo primero que pensamos los que estábamos cerca de él que a lo mejor era una situación gástrica. Sin embargo, las cosas se comenzaron a complicar.

Estuvimos muy a tiempo de trasladarlo a un hospital muy cercano. Está fuera de peligro. Sí, tuvo que ser intervenido, un cateterismo porque todo indicaba que tenía una arteria tapada y esto indicaba un infarto. Su familia está con él”, indicó Sepúlveda.

Antes de finalizar la emisión de este lunes, los conductores dieron una segunda actualización sobre el estado de salud de Ricardo Casares. Sergio Sepúlveda hizo hincapié en que el presentador se encontraba estable luego de la cirugía, en compañía de sus padres y hermanos. Destacó que el procedimiento quirúrgico duró entre dos y dos horas y media, y que consistió en hacer un cateterismo para destapar una arteria.

Cuando la información fue filtrada en redes sociales, se indicó que Casares fue trasladado por personal médico; sin embargo, el conductor fue llevado a un hospital por sus propios compañeros. Patricio Borghetti narró que ante la gravedad de los síntomas, Maru Silva Alvarado, productora del matutino, les pidió que tomaran su automóvil para llevar al conductor a un hospital cercano, donde un cardiólogo que fue contactado por Tábata Jalil, ya lo esperaba.

Ambos presentadores destacaron que Ricardo Casares se encontraba estable después de la cirugía y agradecieron las muestras de cariño e interés por su compañero.

Sergio Sepúlveda y Patricio Borghetti narraron todo lo ocurrido con el periodista de espectáculos que ya se encuentra fuera de peligro Crédito: TV Azteca

Infarto de Ricardo Casares se da semanas después de volver a dar positivo a Covid-19

Ricardo Casares es una de las celebridades de la farándula mexicana que ha enfrentado “Covid prolongado”, como se denomina a una serie de padecimientos relacionados con el virus que se extienden por semanas o incluso varios meses después de que la persona ha dado negativo a las pruebas del SARS-CoV-2 y variantes.

A principios de febrero, el conductor se ausentó unos días de VLA. No aparecer a cuadro generó especulaciones y, ante la ola de rumores que surgieron, Casares recurrió a las redes sociales para confirmar que había dado positivo a Covid-19.

En agosto de 2020, Ricardo Casares compartió una foto donde aparece conectado a un tanque de oxígeno, en la que pidió a las personas no bajar la guardia ante las enfermedades respiratorias: “Hoy cumplo 21 días con el virus y sé que me faltan varios más, pero gracias a Sol, mi médico, familia, vecinos, compañeros y amigos la neumonía empezó a ceder. No quiero atención por este posteo, pero si quiero decirte que un par de noches me moría de miedo, que la vi cerca y por eso te seguiré repitiendo, cuídate todo el tiempo. No hay necesidad de tomar riesgos”, escribió.