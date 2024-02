¿Quién es Ricardo Casares, conductor de ‘Venga La Alegría’ que sufrió un infarto antes de entrar al aire?

:¿Quién es Ricardo Casares, conductor de ‘Venga La Alegría’? Foto: IG: ricardocasares

Venga La Alegría es uno de los matutinos más populares de la televisión abierta en México, por ello todo lo relacionado a sus conductores y periodistas de espectáculos suele ser también noticia o tendencia en redes sociales durante cada edición mañanera.

Uno de los favoritos y principales en la sección Zona de Espectáculos, a lado de Flor Rubio, es Ricardo Casares, famoso mexicano que labora en el programa desde hace un par de años. Sin embargo, el espació confirmó que el famosos sufrió un preinfarto la mañana de este lunes 26 de febrero.

Aunque muchos lo ubican por ello, otros porque fue parte del equipo de Pati Chapoy en Ventaneando y algunos más por sus coberturas en Azteca 7 cuando los Oscar llegan cada año, Ricardo Casares tiene un amplio historial en cuanto al mundo de la farándula se trata, por lo que aquí te contamos más sobre su vida personal, profesional, académica y otros datos curiosos sobre el querido conductor de Venga La Alegría.

Ésta es la biografía de Ricardo Casares y su paso por la televisión de la mano de TV Azteca

Ricardo Casares, reconocido conductor de Venga La Alegría, es una figura destacada en el mundo del entretenimiento mexicano. Con una carrera sólida en la televisión, él ha cautivado al público con su carisma y profesionalismo a lo largo de los años.

Ricardo Cásares, licenciado en Ciencias de la Comunicación, ha consolidado su carrera en el ámbito del periodismo y la televisión, destacándose principalmente por su rol como reportero y conductor en TV Azteca y MVS. Su trayectoria incluye participaciones en programas como Top Ten, Suéltalo, y Desde cero, culminando con un papel significativo en Ventaneando, el programa de espectáculos de mayor relevancia en México. Además, su incursión en el reality show La Isla en 2012, aunque no fue particularmente exitosa debido a las críticas hacia su actitud y desempeño en los juegos, marcó otro hito en su carrera.

Iniciando su camino profesional a la temprana edad de 20 años, Cásares demostró una notable determinación y talento para el periodismo. Su inicio en TV Azteca le abrió puertas a múltiples oportunidades, aunque no todas culminaron en éxito, como fue el caso del programa Todo de todo en MVS, que no logró captar la audiencia deseada y fue retirado del aire. No obstante, su perseverancia lo llevó a ser parte de “Ventaneando”, donde, a pesar de enfrentar inicialmente la reticencia de su compañero Daniel Bisgno, logró sobreponerse y ganarse un lugar como uno de los presentadores principales al lado de figuras como Paty Chapoy, La Choco, y Pedro Sola.

La participación de Cásares en el reality La Isla reveló una faceta diferente del periodista ante el público. Aunque algunos espectadores criticaron su actitud y desempeño, esta experiencia sumó a su diversificada carrera en el entretenimiento y la televisión. Actualmente, Ricardo Cásares sigue siendo un pilar en el periodismo de espectáculos en México, consolidándose como una figura reconocida en este ámbito.

Venga La Alegría informa cuál es el estadod e salud de Ricardo Casares

El matutino informó que pese a las dificultades médicas que el famosos presentó en la mañana, su cirugía ha sido exitosa y se encuentra en reposo, mostrando mejoría en su estrado de salud.