AMLO vuelve a atacar a The New York Times tras eliminación de Mañanera en YouTube (EFE/José Méndez)

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a atacar al diario estadounidense The New York Times, después de que el domingo 25 de febrero YouTube eliminara la conferencia matutina donde el mandatario expuso y dicto el número telefónico de la periodista Natalie Kitroeff, que se encontraban en una carta que enviaron para darle su derecho de réplica sobre la investigación que llevaban a cabo sobre supuesto financiamiento de crimen organizado en su campaña del 2018.

El mandatario federal presentó, nuevamente, la carta con los cuestionamientos hechos por la periodista, sin embargo, se dedicó a rechazar la información y desestimar la investigación que estaba por publicarse.

AMLO volvió a exhibir la carta

Asimismo, López Obrador justificó que los periodistas deberían transparentar su información, ya que realizan un trabajo público, ya que “todos tenemos que actuar con transparencia”, e incluso intentó escudarse al mencionar que se trataba del número telefónico institucional de la periodista.

“Eso no lo tomaron en cuenta, primero la periodista, compañera periodista, está haciendo un trabajo público, periodismo es una actividad pública como la política y todos tenemos que actuar con transparencia. La regla de oro de la democracia es la transparencia. Ella sabía que estaba pidiendo al coordinador de Comunicación de la presidencia, le habló a su teléfono, le envió a un correo institucional. Su teléfono también es institucional después nos enteramos”, dijo el titular del Ejecutivo en La Mañanera del 26 de febrero.

AMLO ataca a The New York Times por el caso de Assange

El presidente de la República mexicana criticó al diario estadounidense por haber publicado información proporcionada por Assange, informante que posteriormente fue apresado, y que el medio supuestamente no tuvo alguna represalia por ser la plataforma de difusión.

“Es cosa nada más de ver lo que hicieron con la Assange los mismos de The New York Times, Assange les da toda la información, la publican y meten a la cárcel a Assange y al New York Times no lo tocan ni con el pétalo de una rosa, ahí tienen a Assange injustamente detenido ¿Y donde está la libertad de información?”, criticó el presidente López Obrador.

En esta ocasión, el coordinador de Comunicación, Jesús Ramírez Cuevas, se encargó de proteger los datos de la periodista, para evitar iniciar otro proceso en contra del mandatario con el Instituto Nacional de Transparencia.