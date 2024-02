Estos son todos los narcos que han sido vinculados con AMLO

El presidente rechazó los reportajes que señalan financiamiento del Cártel de Sinaloa en su campaña de 2006 y 2018 (Crédito: Jovani Pérez | Infobae México)

Por tercera ocasión en lo que va del año, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue señalado de haber recibido dinero de cárteles de drogas para financiar sus campañas presidenciales ―específicamente las de 2006 y 2018―, por lo que ahora suman tres narcotraficantes notorios con los que colaboradores cercanos a él presuntamente se reunieron o entablaron comunicación.

Aunque a lo largo de la actual administración el líder del Ejecutivo ha sido duramente criticado por hechos relacionados a la familia de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, otrora líder del Cártel de Sinaloa, hasta este entonces no había sido acusado de tener vínculos directos con algún capo.

Los primeros señalamientos en su contra salieron a la luz el pasado 30 de enero, día en el que ProPublica, InSight Crime y DW publicaron piezas periodísticas en las que coinciden que, en su primera campaña presidencial, dos personas cercanas a él acordaron con el Cártel de Sinaloa la entrega de dos millones de dólares a cambio de protección y el nombramiento del Procurador General de la República si López Obrador ganaba la elección.

De acuerdo con dichos reportajes, detrás del acuerdo habría estado Arturo Beltrán Leyva, alias ‘El Barbas’, entonces miembro del Cártel de Sinaloa y uno de los hombres de más confianza de ‘El Chapo’. Por su parte, la entrega del dinero y la figura que presuntamente participó en las reuniones presenciales con los políticos fue Édgar Valdez Villareal, mejor conocido como ‘La Barbie’.

'La Barbie' fue el el operador más sangriento de los Beltrán Leyva. (Crédito: Archivo)

Incluso la periodista Anabel Hernández, autora del reportaje publicado en DW, señaló que López Obrador sostuvo una llamada telefónica con este último personaje previo a la celebración de los comicios de 2006.

“Según supo el gobierno de Estados Unidos, (...) agradeció el apoyo económico a la campaña y dijo que cuando llegara a la presidencia quería que disminuyera la violencia, para lo cual le pidió ayuda al narcotraficante”, escribió.

Los Zetas, el otro cártel que financió una campaña presidencial

15 días después, el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer en su programa Loret en Latinus declaraciones de Celso Ortega, presunto líder de Los Ardillos, un grupo criminal que ha sembrado terror y violencia en Guerrero.

En un breve entrevista, Ortega reveló que para la campaña presidencial de 2006 López Obrador presuntamente también recibió dinero de Los Zetas, específicamente de Omar Treviño Morales, uno de los narcotraficantes más buscados en la primera década de los 2000.

“Cuando yo anduve en Michoacán, a la llegada del “Z-42″ me manda a traer y me dice que tenía que venir a hacer política a mi región por Andrés Manuel López Obrador porque ellos [Los Zetas] estaban pagando la campaña presidencial de López Obrador por el PRD [...] una vez ganando AMLO era de Los Zetas todo el país”, declaró.

Omar Treviño Morales, alias Z 42, fue uno de los últimos líderes de Los Zetas en ser capturados. (Archivo DEF)

Los nexos entre López Obrador y Los Zetas volvieron a resurgir el día de ayer.

Según el más reciente reportaje, publicado por The New York Times, en 2018 uno de los fundadores de Los Zetas pagó 4 millones de dólares a un ayudante oficial y a un asesor no oficial, con el objetivo de que lo ayudaran a salir de prisión.

‘El Mayo’, el tercer involucrado

La investigación liderada por NYT también señala que un informante secreto reveló que, previo a las elecciones de 2018, uno de los confidentes más cercanos de López Obrador se reunión con Ismael Zambada García, ‘El Mayo’, quien se ha mantenido al frente del Cártel de Sinaloa por más de dos décadas.

Sin embargo, a diferencia de las primeras piezas periodísticas, este no ahondó en cómo se habrían dado los encuentros o qué fue lo que presuntamente acordado ambas partes.

Ismael 'El Mayo' Zambada. (Crédito: Archivo)

No obstante, destaca que Dámaso López Serrano, el ‘Mini Lic’, antiguo miembro del Cártel de Sinaloa, ya había advertido sobre la presunta intervención de ‘El Mayo’ en las elecciones federales.

Fue en octubre de 2023 cuando, en entrevista con el periodista Luis Chaparro, reveló que que Zambada García y Guzmán Loera ordenaron en 2012 a todos sus trabajadores y socios apoyar a un aspirante a la Enrique Peña Nieto.

En aquella ocasión, según declaró, ‘Los Chapitos’ fueron quienes decidieron apoyar a López Obrador.