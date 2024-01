AMLO reacciona a investigación que lo acusa de recibir dinero del Cártel de Sinaloa en 2006: “Son viles calumniadores”

El presidente reaccionó a los reportajes que señalan financiamiento del Cártel de Sinaloa en su campaña de 2006. (Crédito: Jovani Pérez | Infobae México)

A menos de 24 horas de que la información se hiciera pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente se pronunció sobre la investigación de la periodista Anabel Hernández y el periodista Tim Golden, publicadas en DW y la agencia de noticias ProPublica, respectivamente, En ambas, se señala que el Cártel de Sinaloa financió la campaña presidencial del actual líder del Ejecutivo en 2006.

Te puede interesar: AMLO presentará reforma para prohibir consumo de fentanilo en México: “Es el principal problema”

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario federal rechazó las acusaciones y aseguró que no hay ninguna prueba en su contra.

“Es completamente falso, es una calumnia, están desde luego muy molestos y lamentablemente la prensa, como hemos visto no sólo en México, está muy subordinada al poder”, declaró desde Palacio Nacional.

Te puede interesar: AMLO inaugurará primera gasolinera del Bienestar en Campeche; prometen mejor precio

Asimismo, apuntó que aunque los periodistas cuentan con premios “no hay que dejarnos engañar”, además de afirmar que la investigación salió a la luz porque es tiempo de elecciones en ambos países.

“¿Dónde están las pruebas?”, cuestionó.

AMLO respondió a acusación sobre financiamiento de su campaña en 2006 por parte del Cartel de Sinaloa.

AMLO acusa de ‘calumnia’; pide al Departamento de Estado de EEUU aclarar lo sucedido

Tras reconocer que no tenía conocimiento del reportaje de ProPublica, López Obrador aseguró que es una calumnia, por lo que pidió a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y al Departamento de Estado de EEUU pronunciarse al respecto.

Te puede interesar: AMLO reacciona al anuncio de Xóchitl Gálvez sobre su ‘Mañanera’: “Será a las 10 porque los fifís no se levantan temprano”

“Nada más decirles, no a la DEA, al Departamento de Estado, al gobierno de EEUU (...) si no hay algo que no les guste, que lo planteen abiertamente, que no lo manden a decir, porque esto es calumniar.

Denuncio al gobierno de EEUU de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política. ¿Cómo es que se orquesta esto? Tiene que salir la DEA a decir si es cierto o no, cuáles son las pruebas; pero no la DEA, el Departamento de Estado”, aseveró.

De acuerdo con los reportes de Hernández y Golden, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y la DEA obtuvieron pruebas del vínculo entre el Cártel de Sinaloa y colaboradores de López Obrador entre 2010 y 2011. Sin embargo, la investigación y sus resultados habían sido secretos hasta ahora.

El presidente López Obrador rechazó haber tenido vínculos con el Cártel de Sinaloa en 2006. (Crédito: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

Hernández también dio a conocer que los millones de dólares que López Obrador obtuvo del Cártel de Sinaloa provinieron directamente de Arturo Beltrán Leyva, alias ‘El Barbas’, quien en ese entonces formaba parte del grupo principal de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

“El gobierno de Estados Unidos comprobó que el dinero fue entregado por Arturo Beltrán Leyva a miembros del equipo de campaña de AMLO durante el proceso electoral del 2006. A cambio, la organización criminal pidió contar con protección y tener el derecho a participar en el nombramiento del Procurador General de la República si López Obrador ganaba la elección”, apuntó la comunicadora en su reportaje de DW.

Arturo Beltrán Leyva murió acribillado en 2009. (Fotografía: Especial)

¿Quiénes participaron en las negociaciones?

ProPublica y Hernández dieron a conocer que Edgar Valdez Villareal, alias ‘La Barbie’, fue el representante del Cártel de Sinaloa al frente de las presuntas negociaciones con los colaboradores del actual mandatario federal.

También habrían participado Roberto Acosta Islas, ‘El R’, y Roberto López Nájera, operador de los Beltrán Leyva.

Por parte de López Obrador habrían participado su chofer, Nicolás Mollinedo Bastar, mejor conocido como ‘Nico’; Mauricio Soto Caballero, quien actualmente es miembro del congreso nacional de Morena; Francisco León García, candidato a senador por el PRD en 2006; y Emilio Dipp Jones, empresario con actividades económicas en Coahuila y Acapulco.

Hernández aseguró que pudo corroborar la participación de los personajes ya referidos con los testimonios de dos personas que estuvieron presentes en al menos una de las reuniones que sostuvieron. Una de ellas, refirió, es cercana al equipo de López Obrador y la otra es integrante del Cártel de Sinaloa. No brindó nombres.