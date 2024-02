Quién es Natalie Kitroeff, la periodista de The New York Times que ‘amenazó’ a AMLO con reportaje sobre cercanía del narco con su campaña de 2018

La periodista adelantó que haría una detallada investigación de los nexos del tabasqueño con el narco. Foto: TW @jaimelivier / Cuartoscuro

Las investigaciones sobre los vínculos que presuntamente ha sostenido el presidente Andrés Manuel López Obrador con miembros distinguidos de diversos cárteles del narco continúan. En esta ocasión fue Natalie Kitroeff, periodista de The New York Times, quién según AMLO lo habría ‘amenazado’ para revelar datos sobre su campaña en 2018.

Durante la conferencia matutina de este jueves, 22 de febrero, el mandatario reveló que Jesús Ramírez Cuevas, su coordinador de Comunicación Social, recibió una carta proveniente de Kitroeff con, como lo llamó él, un “tono amenazante”.

Lo anterior, indica el documento, con el objetivo de que el tabasqueño respondiera siete preguntas relacionadas con el crimen organizado mexicano y su supuesta relación pues para poder tener un reportaje más completo requerían también de la versión de AMLO.

“Quiero informarle que estamos trabajando en un reportaje sobre una investigación que realizó el gobierno de Estados Unidos durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, distinta de la investigación de la DEA que se hizo pública hace unas semanas y que sólo analizó su campaña de 2006. Por este medio solicitamos sus comentarios sobre el reportaje. Tenemos hasta las 17:00 hoy, el 21 de febrero, para incluirlo en el artículo”, decía el escrito.

El presidente reveló una nueva investigación periodística en su contra. (Jesús Avilés/Infobae México)

¿Qué le pidieron a López Obrador?

Dentro de la carta se encontraban preguntas en donde se le cuestionaba acerca del presunto dinero que recibió en 2018 para financiar su campaña presidencia, capital que provenía de Ismael Zambada García, mejor conocido como “El Mayo”, líder del Cártel de Sinaloa. Además de supuestos pagos de 4 millones de dólares que hicieron Los Zetas para que un ayudante y un asesor pudieran salir de la cárcel.

Asimismo le preguntaron cuál era su postura ante las acusaciones de sus acercamientos con el narco, pero sobre todo que el nombre de sus hijos también es posible encontrarlos en las investigaciones realizadas por instituciones de seguridad y periodísticas.

Incluso se habló sobre el polémico encuentro que tuvo Andrés Manuel López Obrador con la madre de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” en marzo del 2020 acusando que habría sido en ese periodo de tiempo el momento en el que miembros del crimen organizado del cartel dirigido por el sinaloense le habrían entregado dinero al presidente.

María Consuelo Loera Pérez, mamá del Chapo Guzmán, falleció en Cuiacán Foto: Cuartoscuro

¿Quién es Natalie Kitroeff?

Debido a la gravedad de las acusaciones y de los cuestionamientos que habría recibido la Oficina Mayor del Estado Mexicano, surgió la incógnita de quién es la periodista que está preparando este nuevo misil en contra de la administración de la Cuarta Transformación.

Se trata de Natalie Kitroeff, la encargada de la oficina del New York Times en México, Centroamérica y el Caribe, ganadora de un premio Polk 2021 y nominada al premio Pulitzer tras su investigación en donde habla sobre el homicidio del presidente de Haití.

Vivió su infancia en el estado de Philadelphia, en Estados Unidos y es egresada de la Universidad de Princeton. Previo a su estadía en uno de los diarios más relevantes de todo el mundo, cubrió el tema de negocios haciendo viajes alrededor de todo su país para cubrir temas de economía durante el sexenio de Donald Trump.

La comunicadora es experta en temas de finanzas, migración y trabajo en el campo. Foto: TW @2024_4T

De igual forma, para 2019 fue nominada y ganadora del premio Gerald Loeb gracias a la cobertura que hizo enfocada en los aviones727 Max de Boeing en donde se registraron varias fallas que llevaron a accidentes fatales.

Además de The New York Times, Natalie Kitroeff cubrió la sección de finanzas en Blomberg y The Los Angeles Times. Se ha destacado por sus nominaciones a los premios Loeb y por realizar coberturas sobre migración y trabajo agrícola en Estados Unidos.