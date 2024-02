FGR ya investiga a Ana Gabriela Guevara por posibles desvíos en la Conade

Ana Guevara está siendo investigada por presuntos malos manejos y desvío de recursos en la Conade (Cuartoscuro)

Ana Gabriela Guevara, directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), se encuentra en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR). El organismo de justicia habría abierto dos carpetas de investigación en contra de la funcionaria por presuntas irregularidades con el manejo del presupuesto al interior de la institución que preside.

Durante su participación en el programa radiofónico de noticias a cargo de Enrique Hernández Alcázar, el periodista Arturo Ángel dio a conocer que la FGR inició las investigaciones como resultado de una investigación realizada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF). Los motivos habrían sido irregularidades por MXN 283 millones.

¿Cuáles son las irregularidades que halló la ASF en la Conade?

Las causas que dan origen a las carpetas de investigación son las de malos manejos y posible desvío de recursos acontecidos en los años 2020, 2021, 2022 y 2023. Durante las investigaciones, la ASF halló irregularidades vinculadas con gastos sin justificar, por más de MXN 100 millones, al no contar con documentación como facturas, recibos o comprobantes que certifiquen el destino del dinero.

La directora de la Conade vuelve a estar en el ojo del huracán por un desvío de fondos millonario. (Ilustración: Jesús Avilés)

Otra de las irregularidades consistió en el pago excesivo durante la realización de ceremonias de carácter especial. En dicho rubro fueron contemplados los estados como Baja California, Sinaloa, Sonora, Jalisco y Tlaxcala, donde se realizaron los Juegos Nacionales y Paranacionales de la Conade, así como el Mundial de Taekwondo, y la Copa del Mundo de Tiro con Arco.

De acuerdo con la investigación, la Conade también habría reportado eventos fantasma. Uno de ellos fue el abanderamiento de la delegación mexicana que acudió a los Juegos Panamericanos de Lima, en 2019, para la que requirieron de los servicios de una empresa. No obstante, la información reportada no coincidió con la señalada en el sitio web de la presidencia.

De igual forma, se reportó el pago por más de MXN 70 millones a entrenadores. No obstante, cerca de 500 personas presuntamente dedicadas a dicha labor no se encontraron dadas de alta en ninguna base, aunque tampoco existen documentos que comprueben su contratación.

La gestión de Ana Guevara en la Conade ha estado envuelta en la polémica (Foto: Cuartoscuro)

Por otro lado, la ASF halló irregularidades como la entrega de becas sin el necesario cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios, así como pagos irregulares de reconocimientos económicos vitalicios que no se encontraban contemplados.

Cabe mencionar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en septiembre de 2023, en contra de Ana Gabriela Guevara. En ese momento, la misma derivó de una verificación de tipo forense por el reporte de malos manejos en la administración de la directora de la Conade.

En aquel momento, las irregularidades eran por MXN 150 millones y también contemplaron el pago a entrenadores que no se encontraban inscritos ante la Conade, así como la contratación de servicios y la adquisición de bienes sin la comprobación correspondiente del uso del dinero.

La CONADE de Ana Guevara ha sido señalada en diversas ocasiones por presuntos desvíos de recursos (Cuartoscuro)

Hasta el momento, Ana Gabriela Guevara no ha emitido algún tipo de comunicación o pronunciamiento en torno a las investigaciones en la Fiscalía General de la República (FGR). No obstante, no es la primera vez que se enfrenta a señalamientos de este tipo.

Información en desarrollo*