Yeri Mua vs Dalas Review: cómo empezó la pelea y por qué terminaron lanzando comentarios incendiarios

Yeri Mua y Dalas han lanzado indirectas y peleado en redes sociales

Dalas Review y Yeri Mua son dos personajes que suelen estar envueltos en la polémica, pero ahora las redes sociales están presenciando una ardua pelea entre ambos creadores de contenido, el conflicto comenzó durante una transmisión en vivo de la influencer veracruzana.

En dicho En vivo de Facebook, Yeri Mua estaba pidiéndole a sus seguidores que llamaran a la policía en caso de encontrar fotos de su cuerpo creadas con Inteligencia Artificial, así que al considerarlo absurdo, Dalas escribió “Vives en otro universo” entre los comentarios.

Después de eso, la modelo estalló en contra del creador de contenido español, pues le dijo que físicamente era desagradable, que su contenido estaba perdiendo relevancia y que aparentemente en México nadie lo quiere, pues recientemente había criticado los corridos tumbados por hacer apología de la violencia.

Dalas durante su live en YouTube (Captura de pantalla)

Esto fue lo que dijo Yeri Mua:

“Todos te odian, nadie te soporta, tu vida es hablar de los demás, qué miserable eres. Búscate una p...ta vida. Por eso la gente quiere más a Cry que a ti, estás por la ve..ga así te operes la cara mil veces vas a seguir igual de cu...ero, porque no porque estés güero estás guapo. Estás por la v...ga, a nadie le importa tu opinión, tus videos van cada vez más abajo así hables de mí o hables de quien sea”

Además, Yeri Mua aseguró que Dalas hace videos sobre ella porque le generan dinero y no porque exista una preocupación genuina por desmentirla o calificar el impacto de su contenido. Y es que el youtuber español aseguró que la influencer veracruzana había sobrerreaccionado a su comentario en el que le dijo que vivía en otro universo.

Horas después de la transmisión en vivo de Yeri Mua, Dalas hizo lo propio en YouTube y aseguró que había recibido insultos xenofóbicos. “¿Por qué un comentario que no tiene nada que ver con la nacionalidad tiene que estar relacionado con el país?”, dijo.

La creadora de contenido comenzó a hablar del youtuber español cuando comentó su transmisión. Crédito: (Facebook/yerimua)

Esta opinión fue emitida en referencia a una publicación en X de Yeri Mua, pues ella aseguró que no tenía credenciales para opinar sobre los corridos tumbados y la apología a la violencia ya que no es mexicano. Además, en respuesta a un video de Dalas, ella escribió “Llora en Cristobal Colón”, haciendo referencia a al suceso histórico de la conquista.

Parte de la discusión generada entre Dalas y Yeri tuvo relación con el debate que sostuvo el youtuber europeo con Dani Flow, ya que la modelo mencionó que su ex colega reggaetonero únicamente había perdido el tiempo con él.

Durante su transmisión de YouTube, Dalas sostuvo que Yeri Mua es hipócrita por asegurar que las corridas de toros son crueles, ya que a su parecer, debería dejar de consumir música de reggaetón y no debería comprar sustancias psicotrópicas como una forma de terminar con la violencia generada por el narcotráfico.

La influencer veracruzana tundió a Dalas por los corridos tumbados y aseguró que se cree moralmente superior Crédito: (Facebook/yerimua)

“Esos mafiosos únicamente tienen lo que tienen porque hay gente que consume las cosas que venden, si no hubiese consumidores no habría esas mafias, si nadie lo promocionara, no tendrían ese poder, esas armas. Seguro Yeri Mua va hacerse la moralista con las corridas de toros pero debería estar defendiendo a los mexicanos”, dijo.

En su video, el youtuber español también aseguró —desde el título— que aparentemente Yeri Mua “lanza la piedra y esconde la mano”. También definió a la veracruzana como una “bully de manual”, además de que aseguró que había sido supuestamente abusiva con uno de sus ex novios.

Dalas aseguró que este comentario era innecesario (Captura de pantalla)

Tanto los seguidores de Dalas como los fans de Yeri Mua se han sumado a esta gran polémica y serie de crudos comentarios por parte de ambos, pues en redes sociales ya se abrieron varias discusiones tratando de defender o hundir a alguna de las dos posturas. Cabe señalar que en diciembre ya habían tenido un desencuentro.