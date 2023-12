Quién es Dalas Review, el youtuber que acusó a Yeri Mua de supuestamente estafar

Dalas Review es conocido por criticar a cualquier persona famosa; con Yeri Mua ha mantenido discusiones en vivo Foto: IG/dalasito

Yeri Mua ha intentado alejarse de las controversias desde que terminó su relación con Naim Darrechi, pero de nueva cuenta la envolvieron en una polémica ya que el youtuber Dalas Review la acusó de diferentes cosas, inclusive de presuntamente cometer delitos.

Te puede interesar: ¿Yeri Mua podría cantar como Mariah Carey? Especialista expone similitudes

A través de X, antes Twitter, Dalas cuestionó por qué Yeri hoy es una de las influencers más queridas de México si supuestamente habría estafado a fans, engañado y maltratado a algunas personas.

“¿Cómo es posible, en apenas pocos meses, casi todo el mundo pasara de odiar a Yeri Mua por sus estafas, engaños y malos tratos, a de repente endiosarla TANTO?”, escribió el español.

Desde meses atrás Yeri ha mantenido peleas con Dalas, incluso han tenido debates en vivo (Captura de pantalla/X)

Ella se defendió, asegurando que ya no está relacionada con otras empresas, por lo que no tendría forma de estafar a sus fans.

Te puede interesar: ¿Le lanzó un indirecta a Yeri Mua? Bellakath explota contra las que quieren “copiar su voz” | VIDEO

“Dalas ya suéltame por favor jajaja, ya no trabajo con empresas de apuestas ni nada relacionado, ya no tengo relaciones públicas ni nada público, ya déjame enfocarme en lo que me gusta, ya no le estoy haciendo daño a nadie”, escribió la influencer.

No obstante, él se molestó por el odio que recibió por parte de admiradoras de la veracruzana y adelantó que hará un video en donde criticará a la intérprete de Chupón y destapará algunas de las supuestas denuncias públicas que ha recibido.

Yeri Mua meses atrás mantuvo fuertes discusiones con Dalas, quien buscaba destapar los "trapos sucios" de sus polémicos noviazgos (Instagram/@yerimua)

Pero esta no sería la primera vez que Dalas haría algo así, pues es conocido por hacer videos cuestionando la carrera de algunas personas, sobre todo influencers y criticarlas.

Te puede interesar: Mujer huye de establecimiento sin pagar su manicure porque le dio ‘asco’ una canción de Yeri Mua: “Una falta de respeto”

Daniel Santomé, mejor conocido como Dalas Review, es un reconocido youtuber español. Inició haciendo contenido con el fin de entretener, la mayoría eran graciosos; sin embargo, comenzó a hacer críticas como tal, por este tipo de videos ha causado muchas polémicas tanto en el mundo del internet como con artistas.

En España es famoso desde años atrás por cuestionar a streamers y youtubers importantes como Auronplay o Jorge Wild, pero en los últimos años se ha hecho popular en México por los videos que ha hecho de influencers mexicanos.

En algunas ocasiones, Dalas se confronta con las personas que critica, dándoles la oportunidad que responda, pero no siempre resulta ser bueno para los influencers (Captura de pantalla/YouTube)

Ha criticado a Dome Lipa, Bárbara de Regil, Luisito Comunica, Maire Wink, Juan de Dios Pantoja, Juanpa Zurita y una de sus más famosos videos en México fue por hablar de Yeri Mua, con quien inclusive ha tenido largos debates en vivo.

Debido a sus discusiones en vivo, la Bratz veracruzana recibió muchas críticas, pues ella aceptó varias cosas de su vida personal, como detalles de sus relaciones con exnovios.

Actualmente Daniel cuenta con 11.1 millones de suscriptores en YouTube y más de 860 mil seguidores en X.

(Instagram/@dalasito)

La más grande polémica de Dalas inició en 2019, después de que él y Miare anunciaron su ruptura. Ambos se acusaron de diferentes delitos, en medio estaba su perro, Argos, por quien pelearon la tutela.

A inicios de esta año parecía que todo acabaría porque él fue condenado a pagar una indemnización de EUR 12 mil por vulnerar el honor e imagen de su exnovia y el padre de ella, a quien llegó a llamar “maltratador”.

No obstante, el conflicto legal continuó y en junio él aseguró que había ganado, incluso dijo que a Miare y a sus exsuegros los habían condenado a 2 años y medio tras las rejas y darle a Argos.

Esto cambió hace unos días, cuando la influencer dio a conocer que la sentencia fue anulada por “falta de neutralidad”. Ahora lo que sucederá es que deberán de iniciar todo el juicio desde 0, esta sería la única forma que los derechos de todos los involucrados sean respetados y se lleve de forma correcta el proceso.