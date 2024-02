“Estamos encerrados”: así vivió un huésped del Hotel Safi Valle el ataque armado contra presunto empresario en NL | VIDEO

Los hechos ocurrieron durante la tarde del domingo 18 de febrero. Crédito: X @horaceroweb y @ajbauer8

Una de las personas que atestiguaron el ataque armado contra un presunto empresario al interior del Hotel Safi Valle Oriente, ubicado en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, compartió públicamente su experiencia y un video que da cuenta de cómo quedó la zona en donde se registraron los hechos.

A través de X, antes Twitter, Andrés Jiménez Bauer (@ajbauer8), relató que se encontraba dentro del lujoso inmueble cuando la balacera se desató. Según recordó, las personas responsables de la agresión realizaron entre cuatro y cinco disparos de arma de fuego, aunque los primeros reportes de las autoridades refieren que fueron más.

“Estoy en el Safi Monterrey de San Pedro, hubo una balacera en el lobby, hay un cadáver”, publicó.

El testimonio de Jiménez Bauer fue hecho público a las 16:48 horas, aproximadamente una hora después de la agresión; tiempo en el que las autoridades aún continuaban con la recolección de los primeros indicios y realizaban entrevistas a las y los huéspedes.

En esa línea, el joven reclamó que hasta ese punto aún no había noticias sobre lo sucedido, además de que no los dejaban salir del edificio.

Movilización policiaca en el Hotel Safi. (X/@horaceroweb)

Empresario perdió la vida al interior; García Cabeza de Vaca rechaza vínculos con la víctima tras señalamientos

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 15:30 horas, mientras Bernardo ‘A’ se encontraba degustando alimentos junto a un acompañante en el restaurante del hotel.

Hasta el momento, permanece desconocido el desarrollo de los hechos, pero se informó que derivado de la agresión Bernardo ‘A’ perdió la vida y dos personas más resultaron heridas ―incluida una mujer cuya mano fue alcanzada por una bala―.

En el video compartido por Jiménez Bauer se observa a varios elementos de seguridad tanto públicos como privados en el lobby del hotel, mientras la zona del restaurante permanece cerrada con una cinta amarilla.

“No, no, no, no lo puedo creer, wey. Mi esposa se va a infartar”, se escucha decir a un joven.

“No, ya sé, wey. Estamos encerrados, no sé qué hacer”, le responde otro hombre.

Un hombre muerto y dos personas heridas fue el saldo que dejó un ataque a balazos en el Hotel Safi Valle, en San Pedro Garza García. (X/@ajbauer8)

Según dio a conocer Telediario, el hombre que fue ejecutado tenía aproximadamente 48 años y se presume que era originario de Chihuahua o Coahuila. Por su parte, Aristegui Noticias aseguró que se desempeñaba en la rama de la minería.

Extraoficialmente trascendió que la víctima tenía relación con el exgobernador del PAN en Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien presuntamente le habría ofrecido servicios financieros.

Sin embargo, durante la mañana de este 19 de febrero el exmandatario estatal rechazó alguna conexión y aseguró que dichos señalamientos eran resultado de una “burda persecución política en su contra”.

Cabe destacar que en las inmediaciones del hotel también fueron localizadas dos camionetas abandonadas, una Dodge RAM de color gris y una Chevrolet Trax.

¿Qué precio tiene una noche en el Hotel Safi Valle?

La página web del hotel, ubicado en la Avenida Lázaro Cárdenas y Diego Rivera, indica que las tarifas van desde los 2 mil 900 a los 6 mil 200 pesos mexicanos por una noche de estancia.

“Con ubicación privilegiada, Safi Valle es un hotel 4 diamantes con conexión directa al centro comercial Metropolitan Center (...). El confort de las habitaciones y sus amenidades de lujo te cautivarán”, se lee en su descripción.

El hotel cuenta con suites, habitaciones ejecutivas, restaurante internacional 24 horas, bar en el lobby, alberca climatizada, jacuzzi, gimnasio con “equipo vanguardista”, centro ejecutivo, servicio de tintorería, atención médica 24 horas, spa, nueve salones de eventos, entre otras amenidades.