Asesinan a hombre en Hotel Safi Valle en Nuevo León; víctima tendría nexos con García Cabeza de Vaca

Un muerto y dos personas heridas fue el saldo que dejó. (X/@horaceroweb)

Un hombre asesinado y otras dos personas heridas fue el saldo que dejó un ataque armado ocurrido la tarde de este domingo 18 de febrero dentro de un restaurante en el interior del Hotel Safi Valle Oriente, en el municipio de San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León.

La víctima mortal fue identificada con el nombre de Bernardo “A”, quien se encontraba en el área del restaurante cuando fue atacado a balazos; este estaba acompañado de otra persona de nombre Eduardo “L”, quien resultó ileso en el ataque. Sin embargo, una mujer de 65 años y el gerente del hotel resultaron heridos por impactos de bala, por lo que fueron llevados de emergencia a un hospital.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado implementaron un operativo en la zona, pero hasta el momento sólo lograron encontrar dos camionetas abandonadas (una Dodge RAM color gris y una Chevrolet Trax) en las que presuntamente viajaban los atacantes. Las autoridades estuvieron por lo menos cuatro horas en el hotel haciendo interrogatorios y recolectando evidencia, como las cámaras de videovigilancia del hotel.

Un hombre muerto y dos personas heridas fue el saldo que dejó un ataque a balazos en el Hotel Safi Valle, en San Pedro Garza García. (X/@ajbauer8)

El ataque en el Hotel Safi Valle Oriente ―ubicado en la Avenida Diego Rivera y Avenida Lázaro Cárdenas― ocasionó escenas de pánico entre las personas que se encontraban en el recinto, principalmente mujeres adultas mayores.

A través de las redes sociales se viralizó un video en donde un grupo de personas que se encontraba en el hotel narraron los momentos de tensión que estaban viviendo: “No, no, no, no lo puedo creer, mi esposa se va a infartar”, se escucha decir a una persona, mientras que otro le responde “no, ya sé, wey, estamos encerrados, no sé qué hacer”. Según el usuario, él escuchó al menos cuatro o cinco disparos.

A pesar de los hechos, el hotel continuó dando servicio y no cerró sus instalaciones. Cerca del recinto estuvo el cuerpo del equipo de futbol de los Diablos Rojos del Toluca, quienes el domingo por la noche se enfrentaron a los Rayados del Monterrey.

Movilización policiaca en el Hotel Safi. (X/@horaceroweb)

En el clip de segundos se puede ver a policías en el lugar, la zona del restaurante vacía pero con comida en las mesas, varias personas observando la escena del crimen de lejos y en la calle al menos dos ambulancias.

De acuerdo con la información de Telediario, Bernardo “N” se había desempeñado como Ministerio Público Federal, además de que presuntamente era un operador financiero del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, con quien presuntamente se habría reunido en McAllen, Texas, antes de su arribo al hotel.

Estos hechos recordaron también al reciente asesinato del empresario o zacatecano Óscar Octavio Aguilar Vera, quien fue atacado a balazos cuando se encontraba al interior del restaurante Las Costillas de Sancho, en la ciudad de Aguascalientes.