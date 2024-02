Adiós, Frente Frío 35: estados que tendrán altas temperaturas, lluvias y vientos hoy 19 de febrero

Aún quedan remanentes de la masa de aire polar. Foto: Instituto Cooperativo para la Investigación de la Atmósfera (CIRA)

Para este lunes 19 de febrero se espera que el Frente Frío 35 deje de afectar a México tras desplazarse hacia el Mar Caribe, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un aumento gradual en las temperaturas, además de una baja probabilidad de lluvias, pero con amanecer y anochecer frío en varios zonas.

De acuerdo con su primer pronóstico del día, el organismo indicó que aún habrá heladas y temperaturas bajo cero en las sierras de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Baja California, Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Mientras que en las zonas altas de Sinaloa, Nayarit, Querétaro y Chiapas se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados con posibles heladas. En todos estos estados, es probable que se registren densos bancos de niebla y hasta congelamiento del asfalto, por lo que las autoridades pidieron a la población extremar precauciones.

Sin embargo, el cambio de características térmicas de la masa de aire polar que acompañaba al Frente Frío 35 derivará en un leve aumento de las temperaturas en los estrados de Michoacán, Guerrero, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, suroeste de Puebla y sur de Morelos, donde se esperan entre 30 y 40 grados, se indica en el reporte del organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Baja California, Yucatán y Quintana Roo se esperan algunos intervalos de chubascos y lluvias aisladas; mientras que en el Istmo y Golfo de Tehuantepec se prevén rachas de viento y alto oleaje; finalmente, en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, el sur de Jalisco, Colima y Guerrero se prevén vientos y posibles tolvaneras.

Estos son los sistemas meteorológicos que influirán en el clima de México para este lunes 19 de febrero. Foto: SMN/Conagua

El clima en Edomex y la CDMX

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica cielo despejado la mayor parte del día en el Valle de México, aunque con un amanecer frío en las zonas altas de ambas entidades; mientras que por la tarde, se prevé ambiente templado y sin lluvias. En el Estado de México las temperaturas mínimas serán de 0 a 2 grados y las máximas de 20 a 22 grados; y en la Ciudad de México las temperaturas serán de entre 6 y 8 grados y las máximas de 22 a 24 grados.

Sin embargo, hay algunas alcaldías de la CDMX que registrarán temperaturas menores a las pronosticadas, por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta amarilla por frío en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Por ello, la dependencia recomendó utilizar al menos tres capas de ropa y zapatos calientes e impermeables; usar crema para proteger e hidratar la piel; no exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua y alimentos ricos en vitaminas A y C; mantener una adecuada ventilación en caso de usar calentadores y chimeneas; y en caso de algún malestar respiratorio, usar cubrebocas, no automedicarse y acudir al médico más cercano.