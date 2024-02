Beca Bienestar por Aprovechamiento Académico: de cuánto será el apoyo para los estudiantes de licenciatura

La Beca para el Aprovechamiento Académico es tanto para nivel básico y superior, este año por mes darán 800 pesos Twitter/@JovConFuturo

La Beca para el Bienestar por Aprovechamiento Académico abrió su convocatoria para este año y nuevamente está dirigida tanto para niños que estudien en nivel básico (primaria y secundaria) y los de nivel superior.

Te puede interesar: Becas para el Bienestar en Edomex: ¿Cómo recibir 800 pesos y cuáles son los requisitos para obtener el apoyo?

Este año, este programa de becas ofrecerá el apoyo económico a los alumnos de excelencia, con un promedio mínimo de 8.5, que comprueben que son regulares y que pertenezcan a una familia cuyos ingresos económicos sean inferiores a la línea de pobreza.

El apoyo es proporcionado a los jóvenes de forma mensual y, sin importar en qué semestre o año de sus estudios se encuentren, para todos es de 800 pesos mexicanos.

El registro comienza el 12 de febrero, sólo dan 2 días para completarlo (Seduc Edomex)

El programa sólo dura el ciclo escolar 2023-2024, por lo que únicamente se da el apoyo 10 veces a lo largo del año (pues no se cuentan los meses de vacaciones); en total, los estudiantes de licenciatura reciben 8 mil pesos.

Te puede interesar: Beca Benito Juárez 2024: cómo recuperar el comprobante de cita para la validación de documentos

No obstante, en la convocatoria de la beca se establece que el apoyo puede no ser entregado si no existe el presupuesto para ello.

Los aspirantes seleccionados como beneficiarios en este programa, podrían comenzar a recibir los depósitos hasta junio o julio, pues la veda electoral interferirá en la entrega de todo apoyo económico que provenga de programas sociales.

Los alumnos interesados deben comprobar su calificación y regularidad (Foto: CDMX)

¿Cuáles son los requisitos y fechas límite de la Beca para el Bienestar por Aprovechamiento Académico?

Para poder ser beneficiario de la Beca para el Bienestar por Aprovechamiento Académico es necesario estar inscrito en algún semestre o cuatrimestre (que no sea el primero) de una universidad o tecnológico escolarizado del Estado de México y tener un promedio mínimo de 8.5.

Te puede interesar: Mujeres con Bienestar Edomex 2024: este es el mensaje que confirmará si fuiste aceptada en el programa

Asimismo, los interesados deben de comprobar que son regulares (es decir, que no deben materias), que viven en el Estado de México y que obtienen apoyo económico de ningún otro programa federal, estatal o municipal.

Para la captura de todos los datos se abrirá el registro a partir del 12 de febrero y hasta el 16 de febrero, para estos días será necesario ya contar con todos los documentos solicitados porque sólo se dan 48 horas para subirlos al expediente electrónico.

Los aspirantes podrán consultar los resultados a partir del 28 de febrero (Twitter/@TolucalaBellaCd)

¿Cuáles son los documentos necesarios para hacer el registro a Beca para el Bienestar por Aprovechamiento Académico?

Para iniciar el registro en la plataforma, es necesario contar con los siguientes documentos, de lo contrario, el sistema no permitirá que se realicé la solicitud.

-Formato de registro (que se obtiene en la misma página)

-Acta de nacimiento

-Constancia de estudios

-Comprobante de domicilio

-Manifestación electrónica de Carta bajo protesta de decir la verdad (también se obtiene en la página).

La constancia de estudios necesariamente debe de contar con el nombre y la CURP del alumno, tiene que tener indicado el semestre o cuatrimestre en el que está inscrito, que su promedio es mínimo de 8.5 y que es regular.

El comprobante de domicilio puede ser el recibo del agua, luz, teléfono o predial vigente por este año.

Para el nivel básico se solicitan otros documentos para el registro (Cuartoscuro)

Todos estos documentos tienen que ser subidos al expediente electrónico en dos días hábiles a la página http://seduc.edomex.gob.mx/becas, en la sección Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico, en la pestaña Solicitantes.

Para comenzar a cargar los papeles es necesario primero haber realizado el registro, pues se accede al sistema con el folio asignado al término de este paso.

Los resultados serán publicados del 28 al 29 de febrero, tendrán que consultarse directamente desde la página oficial ya que no son notificados por correo. Si resultas beneficiado, debes de guardar el Dictamen ya que después lo solicitarán.