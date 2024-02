Esta es la forma correcta de tomar té matcha para adelgazar

Este té se ha vuelto muy popular entre la gente (Imagen Ilustrativa Infobae).

La popularidad del té matcha ha experimentado un notable aumento gracias a la reciente divulgación de sus significativas propiedades beneficiosas para la salud. Esta bebida, que se prepara a partir de un polvo fino que lleva el mismo nombre, es un derivado del té verde.

El matcha se deriva de la misma planta que el té verde, pero se distingue por su proceso de producción, que permite una mayor concentración de nutrientes. Este proceso diferenciado implica que el matcha actúa como una versión intensificada del té verde.

Gracias a esta concentración de nutrientes, el matcha es valorado por su alto contenido de antioxidantes. Estos antioxidantes son fundamentales para neutralizar la acción de los radicales libres en el cuerpo, que pueden causar daño celular, provocando enfermedades y acelerando el proceso de envejecimiento.

El té matcha es una versión concentrada del té verde (Imagen ilustrativa Infobae)

Pero, además de estos beneficios, el té matcha también se ha vuelto popular debido a que se le han reconocido importantes propiedades para bajar de peso si se consume de la manera correcta.

Y es que debido a su gran popularidad, el matcha se usa para elaborar todo tipo de bebidas y postres como frappes o pasteles; sin embargo, si desea usar para el objetivo de bajar de peso sin duda la mejor forma es consumirlo en su presentación básica de té.

Y es que en esta presentación se coloca como una de las bebidas más efectivas para lograr una perdida de peso, debido sobre todo a su alta concentración de catequinas, poderosos antioxidantes que ayudan a incrementar el gasto caloríco del cuerpo, logrando así que este use las reservas de grasa acumulada, según señaló un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition.

Pero este no es el unico estudio cientifico que avala el poder de las catequinas, cuya concentración es elevada en el matcha, sino que otra investigacion demostró que aquellos que consumían bebidas con este compuesto mostraban una mayor perdida de peso y reducción de la grasa abdominal que quienes no lo habían tomado al momento del estudio.

Algunos de sus nutrientes ayudan a metabolizar mejor las grasas (Imagen Ilustrativa Infobae).

Cómo tomar té matcha para bajar de peso

Como ya hemos mencionado antes, el primer paso para obtener este beneficios del matcha es tomarlo en su forma tradicional, es decir, mezclarlo con agua o con alguna leche vegetal, ya que de esta forma evitarás añadir calorías extra.

Dicho esto existen diversas formas en que puedes consumirlo para lograr este restulado. Por un lado puedes consumir una taza en la mañana después de tus alimentos para iniciar el día con sus compuestos y ayudar a que actuen a lo largo del día.

Si te agrada mucho y puedes tomar más de una taza al día, añadiendo una más antes de dormir para ayudar a la quema de grasa mientras descansas.

Otra forma que puedes implementar es tomar una taza antes de cada comida para ayudar a tener mejor digestión de los alimentos y a que sus activos actuen a lo largo del día.

Matcha es una palabra japonesa que significa polvo, nombre que recibe debido a lo fino del polvo que se obtiene el proceso de su elaboración (Imagen Ilustrativa Infobae).

Por su parte, hay quienes también suelen consumirlo 30 minutos antes de realizar actividad físcia ya que esto ayudará a que el gasto calórico sea mayor y a que tengas mejores resultados.

En todos los casos es importarte cuidar de no exceder las tres tazas al día, ya que esto podría tener efectos contraproducentes, además, se recomienda solo una taza para personas que padecen de la presión.

Por su parte, también es importante mencionar que para que su consumo sea efectivo debe ir acompañado de una buena alimentación y ejercicio regular.