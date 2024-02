Joven sorprende a su amiga al regalarle un ramo de elotes por el Día de San Valentín | VIDEO

El joven recibió cientos de mensajes halagadores por la original regalo. (TikTok @justasa08)

El día de San Valentín se acerca y millones de personas que aún no se animan a declarar su amor, a aquella mujer u hombre que les ha robado el corazón, es momento para hacerlo.

Muestra de ello, y antes de la fecha, un joven oriundo de Zapopan, Jalisco, se viralizó en la red social de Tiktok al regalarle a su mejor amiga un ramo de ‘elotes’.

En el video con el usuario @justasa08 se ve al caballero llegando a la cita con su amiga, a quien sorprendió dándole un ramo de elotes, el cual es uno de sus postres favoritos.

Piden que no lo rechacen

Muchas mujeres esperaban que el chico, como es cotidiano, le regalara a la mujer que pretende un enorme ramo de rosas; sin embargo, él demostró que la conoce muy bien, por lo que decidió darle uno de su postre favorito.

“Ella se merece el cielo, y yo solo puedo darle un ramito de elotes”, escribió el chico al adjuntar el video llegando a la cita con su mejor amiga, a quien le dio el gran detalle.

El video no tardó en hacerse viral llegando a los casi millón de reproducciones en Tiktok, en donde cientos de usuarias aplaudieron su idea original para conquistar a la mujer que le gusta y finalmente salga de la friendzone.

“A mi mi amigo, mi mejor amigo, nunca me ha regalado algo así, odio ser espectadora”; “; “¡La favorita de dios!”; “• “Yo no te pido la luna, tan sólo este ramito de elotes”; “Ya las flores quedaron en segundo término”, “Aaah, ya sé qué quiero de regalo, me encanta!”, “Quiero que alguien me dé un regalo así, que envidia le tengo a esa chava”; “Dios tiene a sus favoritas, ojalá la chica no lo batee”, fueron algunas de los comentarios de mujeres alagando la idea original del joven conquistador.