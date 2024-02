Real Estelí vs América: cuándo y dónde ver el debut de las Águilas en Concachampions

América y Real Estelí jugarán el encuentro de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf en Nicaragua (X/@TheChampions)

Después de estar ausente de competencias internacionales, con el campeonato, el Club América volvió a clasificar a la Copa de Campeones de la Concacaf y se perfila para realizar el debut. Su primer reto será fuera de México, en Nicaragua, cuando enfrente al Real Estelí en el cruce correspondiente a la primera ronda del certamen.

El equipo dirigido por André Jardine ya se encuentra en el territorio centroamericano para prepararse y encaminar el encuentro en su mejor nivel posible. En el encuentro de la Copa de Campeones de la Concacaf buscarán volver a la senda del triunfo después de haber ligado un par de empates en el torneo de Clausura 2024.

Por otro lado, el equipo de Nicaragua se prepara para hacer los honores al equipo mexicano en el estadio ubicado en la ciudad de Estelí. Aunque el duelo se jugará más allá de las fronteras mexicanas, la afición podrá seguir las acciones en vivo y en directo a través de diversas plataformas.

El Real Estelí no podrá contar con todo su aforo lleno para recibir al América. (Instagram @Deportesrpc)

¿Cuándo y dónde es el Real Estelí vs América de Concachampions?

Lugar: Estadio Independencia, Estelí, Nicaragua.

Fecha: martes 6 de febrero de 2024.

Hora: 21:00 horas del centro de México.

¿Cuándo y dónde ver el Real Estelí vs América en Concachampions?

Televisión: debido a que se trata de un certamen internacional, las acciones no serán transmitidas en la señal de televisión abierta. En ese sentido, la cobertura por televisión será en la señal de paga y correrá a cargo de la empresa Fox Sports, de manera exclusiva.

En ese sentido, las personas interesadas en ver las acciones por televisión deberán contar con una suscripción vigente y sintonizar la señal del canal Fox Sports 2, así como Fox Sports Premium.

Internet y aplicación: por otro lado, la visita del Club América a la ciudad de Estelí, Nicaragua, será transmitida a través de la multiplataforma, es decir aplicación para teléfono móvil y sitio web oficial.

En dicho caso, las personas deberán contar con una suscripción vigente a Fox Sports, así como Amazon Prime y Claro Video. Con ello, podrán sintonizar el encuentro en vivo y en directo a través de la aplicación oficial o página web de cada una de las empresas referidas.

Club América es el campeón vigente del Clausura 2023

¿Cuál podría ser la alineación de Real Estelí vs América?

El equipo dirigido por Ramón Otoniel Olivas podría saltar al terreno de juego con la misma alineación que presentó en el torneo de la Primera División de Nicaragua y con el que le quitaron las tres unidades al Deportivo Ocotal. En ese sentido, los jugadores elegidos serían:

Douglas Forvis, Marvin Fletes, Iván Ochoa, Byron Bonilla, Marlón López, Harold Medina, Evert Martínez, Keylon Batiz, Óscar Acevedo, Josué Quijano y Bancy Hernández.

Las Águilas podrían encarar el encuentro ante el Real Estelí fuera del Estadio Azteca (Ilustración: Jesús Avilés / Infobae México)

¿Cuál podría ser la alineación del Club América vs Real Estelí?

Por su parte, con la finalidad de quedarse con la victoria en su visita al Estadio Independencia, André Jardine podría echar mano de algunos jugadores que no suele alinear en el cuadro titular para rotar la plantilla y dar descanso a personajes como Álvaro Fidalgo, quien no ha dejado de disputar minutos. En ese sentido, el once inicial podría estar compuesto por:

Luis Malagón en el arco. Emilio Lara, Israel Reyes, Ramón Juárez y Luis Fuentes en la defensa. La media estaría ocupada por Richard Sánchez y Santiago Naveda, mientras que en las bandas podrían figurar Brian Rodríguez y Salvador Reyes. Por ello, el ataque estaría a cargo de Jonathan Rodríguez e Illian Hernández.

Cabe mencionar que el encuentro entre los clubes corresponderá al encuentro de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf. La vuelta se disputará en la Ciudad de México el 14 de febrero de 2024.