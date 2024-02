Ary Tenorio arremetió contra Cinthya, ex de Luisito Comunica, tras polémicas revelaciones de su relación con el youtuber

La modelo venezolana señaló que ‘La Chule’ fomentó el odio a su persona. (@arianny.tenorio)

Tras la entrevista de Cynthia Velázquez donde fue revelada la verdad sobre la ruptura con su exnovio Luisito Comunica, su actual novia, Arianny Tenorio rompió el silencio y se defendió del hate que le está lloviendo en sus redes sociales.

Ya que la influencer Lenguas de Gato habría dado a pie a que sus seguidores la atacaran y le colocaran la etiqueta de “la amante”, debido a la supuesta infidelidad de Luisito Comunica cometió cuando todavía eran pareja pública.

La modelo venezolana compartió por medio de historias de Instagram que ‘La Chule’ fomentó el odio a su persona por tocar aquel tema, de igual manera dio a conocer la fecha en que ella (Ary) y Luisito se conocieron; lo cual de acuerdo a Tenorio habría sido meses después de que ellos finalizaran su relación.

“Me está lloviendo muchísimo hate otra vez por algo que yo no tengo nada que ver, solo que ahora me están poniendo la etiqueta de ‘la amante’. Y siempre me quedo callada porque la verdad es que a mi estas cosas me parecen muy bajas y no me presto para esto, pero hasta aquí llegó”, aseveró.

“Luis y yo nos conocimos a finales del 2019, nos conocimos, o sea “hola, mucho gusto, soy Ary. Soy Luis”. Que empezamos a salir fue mucho después, y ellos terminaron en junio del 2019. Básicamente lo que te estoy queriendo decir es, lo que no es de tu año, que no te haga daño”.

La modelo pidió que detengan el ‘hate’ hacia ella y aseguró que no tuvo nada que ver en la controversial ruptura entre Luisito y ‘La Chule’ hace 5 años. (@luisitocomunica)

Ary aclaró que en ningún momento está animando a los internautas a que vayan a tirarle hate a Cinthya, pues busca esclarecer lo ocurrido y se dijo cansada de que la afecten de esa manera. No obstante, señaló que ‘La Chule’ es la que se ha puesto de lado del hate que se generó en redes sociales hacia ella.

“Ella dice que no tiren hate, pero ella es la primera persona en fomentar el hate, vean cómo fomentó el hate hacia mi que hasta el sol de hoy, después de cuatro años, la gente me sigue diciendo prostituta venezolana solo por el simple hecho de que ella le dio me gusta a este comentario que no solamente me dice puta. Si no que ya se tornó en algo xenofóbico”, explicó el episodio que vivió cuando Lenguas de Gato habría apoyado un comentario donde la ofendían.

Cabe mencionar que Cinthya Velázquez aceptó en una entrevista con el influencer Un Tal Fredo que si había dado ‘me gusta’ a esa publicación pero que no la había leído. Por lo que procedió a pedirle disculpas a Ary en ese tiempo. Acción que Tenorio está poniendo en tela de juicio.

“También es cierto que ella se disculpó en privado conmigo, pero lo hizo de una cuenta secundaria que tiene, no sé porqué no lo hizo de su cuenta principal. ¿Qué oculta? no lo sé. Pero claro está que si tu ofendes públicamente a alguien, públicamente te disculpas y eso nunca sucedió”.

Por su parte, Luisito Comunica hizo lo mismo en su cuenta de Instagram, pues dedicó 6 historia para responderle a Cinthya y defendió a su novia. La pareja mantiene la versión de que ‘La Chule’ tiene bloqueada a Arianny, lo cual no concuerda con su versión de los hechos.

“Ella a mi me tiene bloqueadísima. ¿Desde cuándo? No sé, no es como que yo me meta en el Instagram de ella a ver qué está pasando. Entonces que digas que no tienes nada en mi contra pero me bloqueas, no lo sé, no me hace mucho sentido la verdad”, cuestionó Tenorio.

(@arianny.tenorio)

“Ya para terminar este tema que la verdad qué oso, los que me conocen, ustedes saben que yo no me meto ni en polémica, ni salgo a opinar de nada, porque eso a mi no me deja, a mi no me da nada positivo. No fomenten lo que a ustedes no les gusta que le hagan, tengamos más sentido en lo que decimos y en lo que hacemos”.

Cinthya Velázquez reveló en una entrevista para el canal de YouTube de Un Tal Fredo, que probablemente su entonces pareja, Luisito Comunica le habría sido infiel por diversas situaciones que sucedieron durante su relación. La creadora de contenido no confirmó, ni dio nombres de la o las involucradas, sin embargo los internautas reaccionaron y atacaron a Arianny Tenorio acusándola de haber sido ella la tercera en discordia.

(@luisitocomunica)

Hasta el momento Luisito y Ary negaron la versión de los seguidores y han pedido que termine el hate hacia la modelo venezolana. “Ary no tiene nada que ver en esto”.