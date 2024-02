Qué pasa si tomo agua con limón en ayunas todos los días

Consumir esta bebida en las mañanas podría brindarte muchos beneficios Imagen Ilustrativa Infobae).

Existen muchos remedios naturales populares que suelen recomendarse para perder peso y uno de los más socorridos es el de beber agua con limón en ayunas, debido a que se suele decir que esto nos ayuda a perder peso y a quemar grasas.

Si tu también haz escuchado hablar sobre el beneficios de beber esta mezcla o si tu eres de los que la toman por las mañanas, aquí te decimos si realmente funciona para este efecto y que otros beneficios puede llegar a tener si se consume diariamente.

Sobre su beneficio para ayudar a la perdida de peso es importante mencionar que si bien no se trata de un remedio milagrosos que nos ayude a quemar grasa mágicamente, lo cierto es que, acompañado de una alimentación saludable, sí puede ayudar a mantener un peso sano o bien favorecer la perdida del mismo aunque únicamente en caso de que sea poco el excedente.

Y es que, diversos estudios han demostrado que la vitamina C favorece un proceso conocido como lipolisis el cual es el proceso mediante el cual el organismo “moviliza” los lípidos (las grasas) para convertirlas en combustible razón por la cual consumir este, y otros cítricos, ayuda al cuerpo a que este proceso sea más fácil de realizar, tal como encontró una investigación realizada por el Hospital Militar de Caracas.

Por su parte, tomar esta bebida también podría ayudar a mantener un peso saludable debido a que la vitamina C también ayuda a favorecer la digestión.

Pero, más allá de su beneficio para perder peso, tomar agua de limón en ayunas te aportará importantes dosis de vitamina C que fortalecerán tu sistema inmune.

Además, consumir este brebaje en ayunas también puede ser beneficio en el sentido de que la vitamina C del limón aporta una gran cantidad de antioxidantes los cuáles combaten la acción de los radicales libres en el cuerpo.

Por su parte, se sabe que la vitamina C también es vital para la producción y absorción de colágeno por lo que esta bebida podría ayudarte a mantener una piel joven y una adecuada movilidad.

Sin embargo, por ejemplo, para aquellas personas que padecen de acidez estomacal o problemas como reflujo podría no ser muy recomendable debido a que los cítricos como el limón son ácidos y pueden empeorar los síntomas de estas enfermedades.

Por último, cabe mencionar que algunas versiones de este remedio indican tomar el limón con agua tibia o caliente; sin embargo, en realidad no se debe preparar de esta manera ya que la vitamina C es muy sensible a las altas temperaturas y suele oxidarse si se somete a ellas. Por esta razón, en realidad, si deseas usar este remedio, se recomienda tomarlo con agua a temperatura ambiente.

¿Qué otras bebidas saludables puedo tomar en las mañanas para bajar de peso?

En realidad, más allá de tomar agua con limón existen algunas otras bebidas que podrían ser más efectivas en la búsqueda de la perdida de peso y otros beneficios similares, como obtener antioxidantes.

Por ejemplo, una bebida que se recomienda para empezar el día es el té verde, ya que también se ha demostrado sus importantes propiedades quema grasa además de que es una de las mejores fuentes de antioxidantes que existen.

Cabe mencionar que a algunos suele no gustarles su sabor amargo por lo que otra opción de bebida para perder peso, que también aporta varios nutrientes que brindan otros beneficios, es el jugo verde, el cual te dejamos una receta de cómo prepararlo aquí.