Jorge Álvarez Máynez arremete contra el PAN; lo responsabiliza por la inseguridad en el país

La mañana de este sábado 3 de febrero, el precandidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, publicó un video donde arremetió en contar del Partido Acción Nacional (PAN) debido a que insistió en que dicha organización política no podía hablar de temas de seguridad ya que eran los principales responsables de la situación del país.

El diputado y además excoordinador de campaña de Samuel García Sepúlveda, viajó este día a Chihuahua, entidad gobernada por Maru Campos quien basta hacer mención, ofrecería su informe de gobierno, por lo que aprovechó tanto su viaje como la agenda laboral de la mandataria para arremeter en contra del partido no solo a nivel estatal sino federal.

“El PAN no tiene autoridad moral para hablar de seguridad. Con ellos inició esta tragedia y los estados que gobiernan tienen los peores resultados”, escribió en las redes sociales.

El mensaje del aspirante a la presidencia dura apenas 56 segundos, tiempo en donde insiste en que la entidad en conjunto con Guanajuato son los más inseguros, por lo que no tardó en responsabilizar al partido por esta situación aunque también remarcó que a la vez la gobernadora del norte del país no dudaría en responsabilizar a la federación por los índices de violencia que a diario se registran.

La gobernadora de Chihuahua ofreció este día su informe de Gobierno

Álvarez Máynez ataca a gobiernos pasados

Aunque el emecista inició su mensaje atacando a la gobernadora de Chihuahua, también involucró a los gobiernos estatales del pasado, los que también estuvieron a cargo del partido blanquiazul de los que remarcó, ella formó parte.

Tras ello, insiste en que la misma mala estrategia continuó con el sexenio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) encabezado por César Duarte a quien tildó de ser uno de los mandatarios más corruptos de la historia de Chihuahua.

“La última vez que estuve en Chihuahua, Maru Campos mandó clausurar una librería que yo venía a acompañar en su inauguración. Es lamentable lo que para ella significa la cultura”, dijo.

Antes de terminar con su mensaje, Jorge Álvarez Máynez remarcó que el Partido Acción Nacional (PAN) no tiene el derecho de pedirle a la ciudadanía una nueva oportunidad especialmente porque el partido actualmente encabezado por Marko Cortés ya le había fallado a México, en referencia a los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, también le había fallado a la entidad que hoy el emecista visita, así como Guanajuato donde actualmente gobierna Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

“Tiene (el PAN) pésimos gobiernos con pésimos resultados en materia de seguridad. Ese es el informe que no vas a escuchar de los gobiernos del PAN”, remató.

El precandidato a la presidencia de la República criticó a los gobiernos del PAN al responsabilizarlos por la inseguridad en el país Crédito: X @AlvarezMaynez

Cabe destacar que al momento, la gobernadora de Chihuahua e incluso el PAN como tal, no han reaccionado a la postura del aspirante a la presidencia; sin embargo, usuarios en redes sociales dividieron opiniones ya que hubo quienes le pidieron lanzar ese mismo mensaje desde el estado de Nuevo León donde la ola de violencia también ha alcanzado cifras alarmantes, entidad que es actualmente gobernada por el integrante de Movimiento Ciudadano y quien además le pasó la estafeta tras haber renunciado a sus aspiraciones presidenciales.

“Deberías hablar desde Nuevo León, un estado con pésimos números en seguridad”; “Que pésimo candidato eres, parece que eres vocero de AMLO, MC tenía esperanzas contigo los jóvenes se están decepcionando”; “Tus asesores no te lo dicen, pero hasta el vato que subió este post sabe que no levantas. Al ratito, si tengo tiempo, le decimos que no te vea la cara” o “No me digas que Jalisco y Nuevo León están muy bien en seguridad. ¿Vives un mundo paralelo o qué?”, fueron algunos de los comentarios que Álvarez Máynez recibió.