¿Podemos morirnos si comemos sandía de noche? Esto es lo que dicen los médicos

La sandía es la fruta que más hidrata el organismo

Contrario a la creencia popular, comer sandía por la noche no provoca malestares estomacales, a pesar del alto índice glucémico de esta fruta. Según especialistas en nutrición, el verdadero reparo reside en los niveles de azúcar que la sandía aporta, especialmente inconvenientes durante las horas nocturnas. Este hallazgo desmitifica los consejos tradicionales de evitar su consumo antes de dormir, sugiriendo alternativas para incluirla en la dieta nocturna de manera saludable.

La Fundación Española de la Nutrición (FEN) resalta que la sandía es una fuente rica en agua, superando el 90% de su composición. Además, esta fruta provee importantes nutrientes como magnesio y vitamina C. Fernanda Alvarado, experta en el área, complementa que una porción de sandía cubre el 20% del requerimiento diario de vitamina C y vitamina A, gracias también a su contenido de carotenoides, los cuales son responsables de su característico color rojo. Asimismo, aporta magnesio, potasio y vitaminas del complejo B.

Sandía en mercados. EFE/Carlos Ortega

La recomendación general de los nutricionistas es consumir sandía durante el día o antes de realizar ejercicio físico, debido a su elevado índice glucémico. No obstante, para aquellos que deseen disfrutar de esta fruta por la noche, se aconseja combinarla con proteínas, como queso o yogurt, para atenuar el impacto de su azúcar en el organismo. Este consejo busca equilibrar la dieta nocturna sin tener que eliminar completamente esta nutritiva y refrescante opción.

En el mundo de la alimentación y la nutrición, circulan numerosos mitos que a menudo confunden a los consumidores respecto a sus hábitos alimenticios. Uno de estos mitos ampliamente difundidos es el efecto negativo de consumir sandía en horas nocturnas, específicamente relacionado con problemas de indigestión, aumento de peso y retención de líquidos. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que estos supuestos efectos adversos son, en realidad, infundados.

(Especial)

La sandía es una fruta predominantemente compuesta por agua, lo que facilita su digestión y la hace una opción ideal para consumir en cualquier momento del día, incluyendo la noche. Además de ser baja en fibra, la sandía no contiene pepitas, aspecto que contribuye a su fácil ingesta. Contrario al mito popular, el consumo de una porción adecuada de esta fruta antes de dormir no debería causar indigestión en individuos sanos. De hecho, problemas digestivos de este tipo suelen estar asociados a la ingesta excesiva de cualquier alimento, no exclusivamente la sandía.

(Getty)

Adicionalmente, el mito que asocia el consumo nocturno de sandía con el aumento de peso carece de fundamento científico. Dado su bajo contenido calórico, esta fruta puede ser incorporada en una dieta equilibrada sin preocupaciones respecto a la ganancia ponderal. Lo esencial es mantener un control sobre la ingesta calórica diaria total, más allá del horario en el que se consuma la fruta. Por otro lado, se desmiente también el argumento de que la sandía consumida por la noche contribuye a la retención de líquidos. Por el contrario, su alto contenido de agua y su efecto diurético natural favorecen la eliminación de líquidos, ayudando a reducir la inflamación.

Escasez de sandía en supermercados (Getty Images)

Por lo tanto, se puede concluir que la sandía es una adición saludable y versátil a la dieta, apta para consumirse en cualquier momento según la preferencia personal, sin restricciones horarias; siempre y cuando se haga de forma moderada. Este alimento es indicado para personas que buscan mantener un estilo de vida saludable, procurando la hidratación y el aporte de nutrientes esenciales como vitaminas, minerales, licopeno y citrulina. Su consumo puede adaptarse a las necesidades y objetivos de cada individuo, proporcionando beneficios amigables durante todas las horas del día.