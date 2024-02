“Déjalo, está muerto”: Los mejores memes tras el estreno de Cactus, la tiradera de Belinda a Christian Nodal

El estreno de "Cactus" generó reacciones encontradas en las rede sociales (Foto: Archivo)

Después de una década sin lanzamientos discográficos, Belinda, irrumpió de nuevo en el panorama musical con un sencillo sumamente esperado por sus seguidores, titulado Cactus.

Te puede interesar: Belinda lanza adelanto de ‘Cactus’, canción que aseguran es la tiradera contra su ex Christian Nodal |VIDEO

Belinda se adentra en esta ocasión en el subgénero de los corridos tumbados, explorando temáticas de desamor que evidentemente hace alusión a su mediático romance con Christian Nodal.

El proceso promocional de Cactus comenzó semanas atrás, y de inmediato captó la atención del público mediante la publicación gradual de imágenes del video musical que acompaña al lanzamiento.

Belinda estrena "Cactus" en los TikTok Awards 2024 y promete sorpresas Crédito:belindapop

Además, la cantante incorpora a su repertorio una renovada visión estilística, que incorpora elementos de la moda norteña mexicana con toques contemporáneos, demostrando una vez más su capacidad para reinventarse y adaptarse a nuevas tendencias musicales y de moda.

Te puede interesar: En medio de la tiradera de Belinda, Christian Nodal reveló que conquistó a Cazzu por Instagram

Ahora, el video del tema ha sido lanzado y en él se puede apreciar una atmósfera oscura y desértica, a tono con el tipo de regional mexicano que propone la artista hispano-mexicana.

Arena, un auto abandonado sobre las duna, un estudio de tatuajes, los ojos de Belinda que Nodal se tatuó en el pecho, una tatuadora parecida físicamente a Cazzu -actual pareja del compositor sonorense-, una cabina telefónica, un atuendo que remite a un vestido de novia y el pelo verde de la cantante han sido elementos que los fans de “Beli” han asociado con su historia de desamor con el intérprete de Ya no somos ni seremos.

Los fans de Beli consideraron que envió algunos mensajes a Nodal y el romance que vivieron. Crédito: X: ChicoOP

¿Qué dice la letra de Cactus?

Además de las referencias visuales, la lírica de la canción también alude al romance y posterior ruptura entre la intérprete de 34 años y su ex novio, nueve años menor.

Te puede interesar: “Me hiciste sufrir”: filtran letra de ‘Cactus’ de Belinda; pistas apuntan que es contra Christian Nodal

“Hoy quiero sacar todo esto que lleva cargando mi corazón, porque la terapia ayuda pero la música sana más cabr*n y al final no hay bien sin mal y el dolor se pasará”.

“Yo volví, Beli-ca. Mi pecho no es bodega, todo pa’ afuera, lo que me hace mal se va pa’ la mierda..., no fuiste lo que esperé de ti, carajo, como me hiciste sufrir”.

“Dicen que todo sana con tequila, bebo y nada más le echo sal a la herida, por lo menos bailo esta canción y salud a las que están igual que yo”.

La cantante forma parte de los presentadores de los TikTok Awards 2024 y aprovechó para cantar su más reciente canción Crédito: X: EnriiquePOP

“Bebo, salud por tu recuerdo. Me costó mil pedas no llamarte cruda y hacerme la dura. Bebo, salud por todos los besos. ¿De qué sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros?”.

“No todo fue lo que demostrabas, si supieran cómo tú me tratabas. Una piedra que no fue real en un compromiso para aparentar. A lo hecho, pecho, conocí el despecho. A nuestro amor no le diste el respeto. Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui”.

Ante el estreno de Cactus, los memes no se hicieron esperar, pues mientras los fans de Belinda aplaudieron su nuevo sencillo, muchas más expresaron su desilusión, pues esperaban “un regreso más pop”.