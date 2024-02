Astudillo Flores renuncia al PRI tras 40 años de militancia: “No acepto un partido dividido y despreciado”

Astudillo flores anunció su renuncia el pasado miércoles. (Foto: @HectorAstudillo)

En una conferencia de prensa, el exgobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores, anunció que renunciaba al Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de unos 40 años de pertenecer al tricolor.

Te puede interesar: No solo Moreira, PRI apoyará reforma a las pensiones de AMLO

Astudillo Flores, al hacer su anuncio, recordó que fue en 1985 cuando ingresó al PRI de la Ciudad de México. “De lo primero que hice fue promover la operación de lecherías, la instalación de tianguis populares, y posterior al trágico sismo de 1985, participé activamente en un programa intercambiando tanques de gas usados por nuevos, especialmente en zonas afectadas por el sismo”.

Señaló que en 1987, regresó a Chilpancingo trabajando como secretario particular del presidente municipal y a los pocos meses, recordó, el mismo presidente municipal le hizo una recomendación, la de hacer carrera política, pidiéndole que ingresara al PRI.

Te puede interesar: Preocupa que Morena no apruebe la disminución de la jornada laboral, dice el PRI

“Yo quería ser diputado local, con el paso del tiempo logre ser tres veces legislador estatal, pero inicialmente fui cinco procurador y tres veces presidente municipal en funciones de este lugar, donde nací y al que tanto quiero y soy originario: Chilpancingo”, explica.

También recuerda que fue dos veces candidato a Gobernador del Estado, y aunque la primera se perdió, la segunda logró triunfar. “Soy el único caso, en Guerrero, que en dos ocasiones ha sido candidato a gobernador, y hoy puedo decir que mis seis años de gobernador trabajé los siete días de la semana, tratando de resolver”.

El exgobernador de Guerrero acusó de decisiones de exclusión a Alejandro Moreno. (Cuartoscuro/Twitter/@alitmorenoc)

Razones de su renuncia

Más adelante, dijo que “me avergüenzo de un PRI envuelto en confrontaciones internas. No acepto un PRI dividido y despreciado”.

Te puede interesar: Quién es Sofía Niño de Rivera, la priista que va por una senaduría plurinominal

Aclaró que ya no se sentía parte del partido tricolor de hoy, “porque se ha convertido en un grupo sectario, sin ideología, sin debate, y mucho menos reflexión”.

Recordó que, desde la llegada de Alejandro Moreno Cárdenas a la dirigencia nacional del PRI se dijo inconforme con las decisiones y fijó una postura de protesta por las decisiones tomadas, como apropiarse de las facultades de las bases municipales y estatales, para poder hacer “solo lo que le convenga a él y no al priismo nacional”.

Aseguró que “en el PRI me formé y le debo mucho, me voy muy agradecido con todos los que me brindaron su confianza y me acompañaron en muchos años de vida política”.

También dijo que su renuncia del PRI era una decisión personal, “sin presionar a nadie”, pero sí hizo un llamado a la militancia tricolor a la reflexión y a la acción “por el bien de México y de Guerrero”.

Astudillo Flores fue gobernador de Guerrero. (Foto: Twitter/HectorAstudillo)

Recalcó que era necesario empoderar a la ciudadanía, que es el momento de darle fuerza y escucharla más, con miras a la elección del próximo 2 de junio. Reveló que desde hace un año analizaba la posibilidad de separarse del PRI, luego de decisiones “unilaterales y de exclusión”, por parte de Moreno Cárdenas.

Además, aceptó que ha recibido propuestas de algunos partidos políticos, y que hasta se ha reunido con el dirigente nacional del Partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Sin embargo, mencionó que hasta el momento no ha definido si se incorporará a algún otro partido político y tampoco si aparecerá en la boleta electoral en los comicios del próximo 2 de junio.

La renuncia de Héctor Astudillo se da tan solo dos días después de que Mario Moreno Arcos, ex candidato a gobernador, hiciera lo mismo, inconforme por la decisión del Comité Nacional del PRI de designar a Manuel Añorve para que se reelija como Senador.

Astudillo Flores puso como ejemplo de las decisiones de exclusión del dirigente Nacional Alejandro Moreno, que el estado de Guerrero no tendrá ningún espacio en la senaduría en la senaduría plurinominal ni diputaciones por la misma representación proporcional.

Explicó que, contrariamente, Campeche cuenta con dos espacios en cada listado, cuando el padrón electoral de Guerrero está compuesto por dos millones 663 mil electores, y el de Campeche es apenas de 695 mil. Además de que el número de votos que Guerrero aportó al PRI en la última elección de gobernador fue de 414 mil 167 votos y Campeche solo 129 mil 120 votos.