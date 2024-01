Qué tan saludable es comer tamales

Los tamales son tradicionales el Día de la Candelaria

Se acerca el Día de la Candelaria y a quienes les tocó el niño en la Rosca de Reyes ya comienzan a hacer sus respectivos pedidos para cumplir con su deber de invitar los tradicionales tamales que se consumen en esa fecha.

Pero, más allá de ser el platillo obligado para el 2 de febrero, se trata de un alimento que prácticamente forma parte de desayuno tradicional de una gran cantidad de mexicanos, quienes lo consumen en las mañanas por ser económico y práctico de comer.

Sin embargo, a pesar de su delicioso sabor, el cual incrementa aún más si se acompaña con un crujiente bolillo, es importante saber qué tan saludable o dañino podría ser consumirlo con regularidad.

Es por eso que aquí te contamos cuáles son las propiedades nutricionales de los tamales y qué tan seguido se recomienda su consumo.

¿Qué tan saludables son los tamales?

Si bien algunos de los ingredientes base para preparar el tamal son muy saludables y aportan muchos nutrientes, como es el caso del maíz y la carne del relleno, lo cierto es que también tiene otros ingredientes poco saludables como es el caso de la manteca.

El maíz aporta nutrientes entre los que se encuentra aminoácidos esenciales como la niacina, tiamina y la leucina así como vitaminas del complejo B. Además, al ser un carbohidrato, también aporta energía para realizar las diferentes actividades del día. Por su parte, la carne aporta proteína, la cual es buena para la salud muscular.

Sin embargo, debido a los carbohidratos del maíz y, sobre todo, a la manteca de cerdo, el tamal es un alimento alto en calorías, las cuales puede ir desde las 350 hasta las 500 calorías en total.

Además, la manteca también aporta una importante cantidad de grasas saturadas, las cuales son malas para la salud del corazón, pues en exceso pueden favorecer un aumento en los niveles de colesterol y, por lo tanto, incrementar el riesgo de sufrir infartos y otros problemas cardiovasculares.

Este alimento aunque delicioso es alto en calorías (Foto: gobierno de México)

A pesar de esto, es importante mencionar que, a diferencia de otros alimentos que solo aportan grasas o azúcar, si bien sí tiene una elevada cantidad de calorías, lo cierto es que sí aporta ciertos nutrientes cuando se come.

En este sentido, si bien su consumo de manera ocasional puede no tener un gran impacto en nuestra salud, comerlo de manera regular puede favorecer al incremento de peso, sobre todo en caso de que se combine con un estilo de vida sedentario.

Por último, como dato curioso, es interesante saber que en su preparación original, la manera en la que lo elaboraban los antiguos mexicas, sí podría ser considerado un alimento muy saludable, debido a que no incluía manteca en sus ingredientes y a que el relleno solía ser de proteínas magras como carne de ave, pescado e incluso insectos, además de que muchos llevaban gran cantidad de verduras.

Los antiguos mexicas preparaban los tamales para rituales y ceremonias (INAH)

¿Cómo consumir tamales de manera más saludable?

A pesar de que su consumo no se recomienda de manera regular, por lo que quizá no debería ser parte de tus desayunos de cabecera, si lo comes de manera ocasional procura seguir los siguientes consejos para evitar incrementar aún más la ingesta de calorías.

-Evita acompañarlo de bebidas procesadas como jugo o refresco

-Evita comerlo con bolillo ya que estarás aumentando el consumo de carbohidratos, los cuales ya son abundantes en el tamal

-Evita consumirlos fritos pues son aún más calóricos y al freírlos se eliminan todos los nutrientes del maíz y de la proteína

-Opta por aquellos que tengan relleno de vegetales, debido a que estos tendrán menos calorías. Si consumes con carne puedes inclinarte por los de pollo, ya que es una proteína más saludable.

-Si bien por tradición el 2 de febrero suele consumirse con atole o champurrado, te recomendamos evitar la combinación de manera rutinaria, pues estas bebidas también son altas en calorías pues pueden tener hasta 200 por vaso.