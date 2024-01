“Me hiciste sufrir”: filtran letra de ‘Cactus’ de Belinda; pistas apuntan que es contra Christian Nodal

Los cantantes comenzaron un romance cuando trabajaron juntos en 'La Voz México'. (Instagram)

Belinda anunció su regreso a la industria musical semanas después de terminar su romance con Christian Nodal. A partir de ese momento, sus fans pusieron sobre la mesa la posibilidad de que lanzara una canción sobre su historia de amor con el intérprete de regional mexicano y todo indica que así será.

Y es que 24 horas antes del lanzamiento oficial de su nueva canción llamada ‘Cactus’, se filtró la supuesta letra en redes sociales y varios internautas aseguraron señalaron supuestas indirectas que habría lanzado en contra de Christian Nodal. No solamente mencionó el famoso tatuaje que el cantante mexicano se hizo en su honor en el pecho, también mencionó sus planes de boda.

La pareja se comprometió en matrimonio en mayo de 2021. (Foto: IG/belindapop)

¿Qué dice ‘Cactus’, la nueva canción de Belinda?

En redes sociales circula un video con parte de una canción interpretada por la artista española. Se trata nada más ni nada menos que de un tema de regional mexicano donde abre su corazón para contar los amargos momentos que vivió tras una decepción amorosa.

“Al final fue lo que tu demostrabas, si supieran como tú me tratabas. Una piedra que no fue real, en un compromiso para aparentar. A lo hecho pecho, conocí el despecho. A nuestro amor no le diste el respeto. Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui”, se escucha.

“Bebo, salud por tu recuerdo. No lo olvido, me costó mil pedas, no llamarte cruda y hacerme la dura. Bebo, salud por todos los besos. De que sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros”.

Tras el anuncio de la nueva canción de "Beli" se volvió tendencia en redes sociales Crédito: Instagram: belindapop

“Al final no hay bien sin mal y el dolor se pasará. Yo volví, Beli-k... No fuiste lo que esperé de ti, carajo como me hiciste sufrir.. Hoy quiero sacar todo esto que llevo cargando en mi corazón, porque la terapia ayuda, pero la música sana más y al final no hay ni bien sin mal y el dolor se pasará”, dice.

Hasta el momento se desconoce si estas estrofas son verdaderas o se trata de una canción compuesta por los fanáticos de la cantante; solo queda esperar que el próximo miércoles 31 de enero se publique ‘Cactus’ en los canales oficiales de Belinda.