Álvarez Máynez rompe el silencio tras la multa del INE: “Es de risa”

El precandidato presidencial del Movimiento Naranja, Jorge Álvarez Máynez, criticó al Instituto Nacional Electoral (INE) luego de que emitiera medidas al abanderado por el video promocional de su “destape” en compañía de Samuel García, gobernador de Nuevo León, y Mariana Rodríguez, precandidata a la alcaldía de Monterrey y es esposa del mandatario.

A través de redes sociales, el emecista que fue registrado como único precandidato del partido naranja destacó “lo absurdo” de las peticiones del órgano electoral para que se bajara de redes sociales el material, sobre todo si este es comparado con las acciones “ilegales” que han llevado sus contrincantes Claudia Sheinbaum Pardo y Xóchitl Gálvez Ruiz.

En su video publicado de más de 2 minutos, Álvarez Máynez destacó que las abanderadas de Juntos Seguimos Haciendo Historia y Fuerza y Corazón por México han estado en campaña desde hace meses, en tiempos que no están permitidos por la ley electoral y con el uso de recursos públicos. El abanderado presidencial recordó además que su partido denunció en distintas ocasiones estos actos ante las autoridades electorales.

“Sería de risa si no es porque hay una cosa muy importante: ustedes han visto que nosotros hemos documentado demasiado que las dos señoras candidatas de la vieja política llevan meses, tal vez años saltando las reglas electorales (...) empezaron mucho antes una precampaña simulada en ambos casos proceso millonarios costosisimos con eventos, espectaculares....”, destacó.

Ante esto, destacó que, pese a los múltiples señalamientos, las precandidatas continúan en promociones pese a estar en un periodo intercampaña, en donde están prohibidos actos a favor de las abanderadas o publicidad. Indicó que incluso estos actos pudieran estar financiados por el crimen organizado, según el emecista.

“De dónde están saliendo esos recursos, porque yo sostengo, se los están robando de los gobiernos que tienen o están financiando con intereses oscuros que luego le van a costar mucho a México o incluso el posible financiamiento del crimen organizado”, sostuvo.

Álvarez Máynez lamentó que el INE no haya tomado las medidas necesarias para las acciones de la precandidata con la finalidad de dar una equidad en la contienda. Pese a ello, destacó que su partido acatará las órdenes de las autoridades electorales.

Samuel García se lanza contra el INE

La denuncia concreta de las autoridades electorales fue para el gobernador de Nuevo León por haber subido el video del “destape” de Álvarez Máynez al mostraba su apoyo en su carácter oficial de gobernador. Aunque García acató la decisión, expresó su descontento a través de redes sociales, sugiriendo que existe una doble moral en el tratamiento del INE hacia diferentes actores políticos.

El INE, alegando una posible violación al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dictaminó que el video debía ser retirado en un plazo no mayor a 6 horas, así como cualquier otro contenido similar en distintas plataformas. Además, se señaló la retirada de un anuncio espectacular en Guadalajara, Jalisco, que resaltaba la imagen gubernamental de García en el contexto de una promoción política.

“Me denuncia el PRIAN que subí ese video y en 24 horas me piden bajarlo, contrario a ellos, que no han hecho más que robar. Entonces están ladeados o nos tienen un temor tal que todo me quieren bloquear y bajar o de plano ya me agarraron de su cliente”, indicó en su cuenta de Instagram oficial.